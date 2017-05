Teistklubben berger Kystens dag

Eide / Fræna: En vinterstorm (kanskje Tor i slutten av januar) gjorde kål på trekonstruksjonen fra 2010. Piren har vært i hardt vær tidligere også. Både uværet Dagmar og Berit, begge i 2011, anrettet stor skade. Men i vinter var det slutt.

– Det var stor flo da uværet satte inn, og vi tror tungbåra fikk ekstra godt tak på holmen, sier Karl Gunnar Eide. Han har vært ute og tatt bilder av de sørgelige restene av piren.

Ny kai

De planlegger å lage en midlertidig atkomst i form av et arrangement som kan tas i land om vinteren, men de rekker ikke det til sommerfesten. På sikt må det legges opp til en mer varig kailøsning. Sjølsagt er det råd å komme i land på Kvitholmen i den gamle havna, men der er det trangt og ikke egnet for store båter, som en er avhengig av når mye folk skal på land.

Stort tap

For Kvitholmens venner er piren et stort tap. Laget har brukt mye penger og lagt ned stor dugnadsinnsats. Nå må de starte på nytt. Det er ei utfordring sjøl om de har et godt samarbeid med Kystverket, som har gjort, og gjør, store utbedringer på den gamle fyrstasjonen. I år får fyrmesterboligen ny hovedinngang. I fjor ble løetaket lagt om og ny løebru bygd.

Glad for hjelp

Romsdals Budstikke møter styremedlemmene på Kråkholmen, som ligger rett innenfor Teistklubben. Herfra vil det bli båtskyss over til øya søndag 11. juni.

– Vi er så glade for den fine mottakelsen på Teistklubben. Grunneierne Knut Arne og Egil Magne Teistklub sa ja uten betenkning. Vi går i land ved de to gule bryggene sørvest på øya. Der får vi bruke området rundt til aktiviteter, sier foreningsleder Sissel Solli Eide storfornøyd.

Programmet

Etter at vi har avbildet vennestyret med Teistklubben i bakgrunnen, skal de rett i møte for å bli enig om detaljene i årets spesielle kystdag.

– Vi har allerede mye klart. Jonny Lyngstad skal tradisjonene tro ha historisk vandring, vi skal se på livet i fjøra, ha konkurranse i sjøvettregler og kajakkpadling. Vi har en trekkspiller som vil sørge for musikk, og det blir sjølsagt servering av mat og drikke.

– Hvor mange venter dere på besøk søndag 11. juni?

– Vi har vært oppe i 150 besøkende på Kvitholmen, men blir det fint vær, kan det fort bli enda flere som vil til Teistklubben, ei øya få har besøkt, sier Sissel.

På øya er det fri ferdsel, men en må vise hensyn. Det er både fritidshus der – og hekkende fugler på denne tida av året, som må få fred.

Vegen til Kråkholmen

For den som ikke er lokalkjent:

Fra Farstad følg fv. 663, så fv. 242 (Skotheimsvikvegen) vel 1 km til skiltet «Kråkholmen».

Fra Vevang følg fv. 64, så fv. 242 (Gjengstøvegen) vel 3 km til skiltet «Kråkholmen».