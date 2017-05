Klinge vil heller ikke ha noen omkamp

Utspillet til helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, om at de vil kjempe for å beholde lokalsjukehuset i Kristiansund, har skapt usikkerhet blant de som venter på nytt sjukehus på Hjelset.

I en epost, gjengitt i Tidens Krav (krever abonnement), skriver hun blant annet at Senterpartiet vil beholde et fullverdig sjukehus i Kristiansund.

Til Romsdals Budstikke sier hun at planene om et fellessjukehus, slik de foreligger nå, er helt uakseptable å gå med på. Hun mener en løsning kan være at Kristiansund beholder sitt sjukehus og at planene for et nytt sjukehus på Eikrem, som erstatning for dagens på Lundavang, da må hentes fram igjen.

Klinge: Nei til omkamp

Senterpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal, Jenny Klinge, sier dette ikke er noen vedtatt politikk fra deres side.

– Vil du ha omkamp om fellessjukehuset på Hjelset?

– Jeg vil i hvert fall ikke ha omkamp om et nytt sjukehus i Molde. Og det tror jeg at jeg har med hele stortingsgruppa på. Her er det ikke snakk om å forpurre byggingen av et nytt sjukehus i Molde. For min egen del så vil jeg slå dette fast. Jeg var blant dem som virkelig ønsket at Molde skulle få et nytt sjukehusbygg. Og jeg var i utgangspunktet mot en omkalfatret løsning med fellessjukehus. At Molde og Romsdal nå får et nytt sjukehus er på høy tid, sier Klinge til Romsdals Budstikke.

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

Må være forsvarlig

Samtidig sier hun at det er en kompliserende faktor at helseforetaket nå «forpurrer sine egne planer for et samlende fellessjukehus».

– Eikrem er aktuelt igjen Kjersti Toppe (Sp) godtar ikke fellessjukehus på Hjelset med færre sengeplasser

– Når de plukker vekk funksjoner og sengeplasser, så er det i praksis det de gjør. De gjør det ikke enkelt hverken for seg selv eller oss andre, mener Klinge.

– Vi må sørge for at pasientene på Nordmøre og Romsdal får et forsvarlig tilbud. Det er opplagt at et ribbet fellessjukehus ikke er noen god løsning. Med det antallet sengeplasser som det nå legges opp til, så er det ikke lenger forsvarlig, det er rett og slett dødelig lavt og i strid med internasjonale standarder. Når barneavdeling ikke er avklart og det planlegges med for høyt belegg – da må vi politikere si ifra.

Respekterer flertallet

– Hele saka er til å få grå hår i hodet av, mener Klinge.

– Vi i Sp har et grunnsyn om å beholde lokalsjukehusene. Men ordførerne våre i Møre og Romsdal gikk enstemmig inn for et fellessjukehus da dette var til behandling i sin tid, og statsråden i vår egen regjering gikk inn for det samme. Det er fortsatt et solid flertall for nytt fellessjukehus, og det må vi forholde oss til, fremholder hun.

– Men det helseforetaket nå gjør, fører oss inn i en situasjon der vi er nødt til å bevare store deler av Kristiansund sjukehus. Vi skal altså ikke forpurre byggingen av sjukehuset på Hjelset, men vi må finne pasient-sikre løsninger. Med den krympingen av tilbudet på Hjelset som nå skjer, må vi dermed beholde lokalsjukehuset i Kristiansund med en del funksjoner. Dette som et resultat av at helseforetaket ikke klarer å levere etter bestillingen – et komplett fellessjukehus.

– Er det enighet i Sp om denne politikken?

– Vi har ikke gruppebehandlet denne saka ennå. Heller ikke fylkesstyret har en forent mening om dette. Det Kjersti Toppe gikk ut med, var i kraft av å være partiets helsepolitiske talskvinne. Helseforetaket selv roter til hele situasjonen ved at det ikke legges opp til forsvarlig beredskap og pasientbehandling.