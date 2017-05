– Utrolig illojalt

– Det er illojalt å kjøre fram noe slikt som dette uten å ha partiledelsen i ryggen. Fylkesstyret har innkalt til ekstraordinært møte i kveld og jeg forventer at de er helt tydelig på hvor Senterpartiet står i spørsmålet om fellessjukehuset på Hjelset. At dette står fast, sier Tolaas.

Senterpartiet vil beholde sjukehuset i Kristiansund Sier fellessjukehuset er feilslått sjukehuspolitikk, og vil kjempe for lokalsjukehusene i valgkampen.

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

Utspillet fra Kristiansund Sp og Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe kom som et sjokk på moldepolitikeren. Toppe stilte spørsmål ved bygging av fellessjukehuset – og brakte sjukehus på Eikrem på banen igjen. Utspillet har skapt full forvirring om hva som er Senterpartiets politikk når det gjelder sjukehusbygging i Møre og Romsdal.

– Dette var ikke noe vi var kjent med her i Molde og heller ikke i fylkespartiet. Det var heller ikke tatt opp som sak i stortingsgruppa, sier Tolaas. Hun har vært med i Sp i 20 år og har aldri opplevd liknende.

– Eikrem er aktuelt igjen Kjersti Toppe (Sp) godtar ikke fellessjukehus på Hjelset med færre sengeplasser

– Det har mildt sagt vært en krevende dag. Nå regner jeg med en skikkelig oppvask rundt dette, og jeg forventer reaksjoner fra fylkespartiet overfor Kristiansund Senterparti, sier Tolaas. Men fylkesstyret er ikke de eneste Tolaas nå etterlyser klar tale fra:

– Det er klart at vi også er bekymret for hvilke funksjoner det nye fellessjukehuset på Hjelset vil få. Det er skapt en usikkerhet rundt det, og det er denne usikkerheten som gir muligheten for spekulasjoner. Og er det noen som griper det begjærlig, så er det Kristiansund Senterparti. Vi har jobbet steinhardt for fellessjukehuset, det er vår viktigste sak – så nå håper jeg at helseminister Bent Høie kan være tydelig på hvilke funksjoner sjukehuset skal inneholde. Han må inn og si at det skal være en barneavdeling der. Det må ikke skapes mer tvil rundt dette, sier Tolaas. Hun mener situasjonen som er oppstått nå er skadelig både for pasientene og de som jobber ved sjukehusene.