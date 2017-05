– Glem omkampen!

MOLDE: – Jeg har arbeidet med sjukehussaka i over 12 år, og vært med på oppturer og nedturer. Da den rødgrønne regjeringa besluttet at det skal bygges fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal, valgte vi å støtte den. Nå er fellessjukehuset vedtatt, og jeg synes det rett og slett blir useriøst å arbeide for en annen løsning enn den som er vedtatt, sier Sidsel Rykhus til Romsdals Budstikke.

Ap vil ikke ha omkamp

Rykhus, som tidligere var leder i Molde Arbeiderparti, legger til at hun har drøftet saka med Arbeiderpartiet i Molde og med fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Ap.

– Arbeiderpartiet skal ikke holde på med omkamper. Det kan du bare glemme. Jeg skjønner at noen kanskje lurer på hvordan Arbeiderpartiet vil stille seg til en ny runde med sjukehusdebatt. Vi forholder oss det at beslutningen er tatt; det skal bygges fellessjukehus. Så får jobben vår være å sørge for at innholdet i det nye fellessjukehuset blir så bra som det kan bli, sier Rykhus.

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

– Hva legger du i at innholdet skal være så bra som mulig?

– Vi står sammen om at det skal være barneavdeling i fellessjukehuset. Det burde ledelsen i Helse Møre og Romsdal ha sagt for lenge siden, så hadde vi sluppet den diskusjonen. Jeg ser at Kjersti Toppe i Senterpartiet er bekymret for at det skal bli for få senger i det nye sjukehuset. Jeg kan ikke tenke meg at fagfolkene som planlegger de nye sjukehuset, legger opp til så få senger at det blir uforsvarlig. Nei, sengetallet må vi la fagfolk sørge for blir riktig dimensjonert. Målet er at vi skal ha et fullverdig sjukehus til både barna i regionen og til de andre pasientene, sier Sidsel Rykhus.