– Eikrem er aktuelt igjen

MOLDE: Kjersti Toppe er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet. Hun gjør det klart overfor Romsdals Budstikke at planene for fellessjukehuset på Hjelset, slik de foreligger nå, er helt uakseptable å gå med på.

– Bryter med forutsetningene

– Jeg reagerer på planene for det nye fellessjukehuset. Forutsetningene som var lagt om at fellessjukehuset skulle være et fullverdig lokalsjukehus, er brutt. Slik jeg har fått det fortalt, planlegges sjukehuset på Hjelset med færre senger enn det som både legeforeningen og andre europeiske land stiller som krav til standard. Internasjonalt bygger man sjukehus som dimensjoneres med et belegg på maksimalt 85 prosent. Fellessjukehuset planlegges med belegg på over 90 prosent på sengene. Da vet vi at det blir overbelegg, korridorpasienter, økt risiko for pasientskader og for dødsfall. Det kan vi ikke godta, forklarer Kjersti Toppe til Romsdals Budstikke.

– Hva anbefaler du dine egne partifeller i Møre og Romsdal til å se som løsning i sjukehussaka?

– Jeg ser to muligheter: Viser det seg at det er politisk flertall for å bygge nytt sjukehus på Hjelset, må vi åpne for å legge mer aktivitet og flere senger til Kristiansund. Da må helseforetaket iallfall ikke selge sjukehushusbygget der. Sengeplassene man ikke har råd til å bygge på Hjelset, har man plass til i Kristiansund. Vi kan ikke se på at det lages dårlige løsninger med færre sengeplasser enn det som trengs.

Eikrem-planene kan hentes fram

– Den andre muligheten er å gå vekk fra fellessjukehuset å Hjelset, bygge nytt sjukehus i Molde på Eikrem, og fortsette driften av Kristiansund sjukehus. Da får vi to fullverdige lokalsjukehus, sier Kjersti Toppe.

Fra sin plass som Senterpartiets fremste helsepolitiker på Stortinget har Toppe fulgt sjukehussaka i Nordmøre og Romsdal tett gjennom mange år.

– Pasientene har ventet mange år på et nytt og bedre sjukehustilbud. Hva sier du til dem?

– Vinden har snudd i sjukehuspolitikken. Vi har fått en endring der oppmerksomheten i større grad rettes mot nærhet til tjenestene, og vekk fra tanken om ett, stort sentralsjukehus i hver region. Det handler blant annet om akuttkirurgisk beredskap. Saka på Nordmøre og i Romsdal hadde sitt utspring i at Molde trenger nytt sjukehus. Det er Molde som trenger nytt sjukehus raskt, Kristiansund har et sjukehus som kan oppgraderes over tid. Planene om nytt sjukehus i Molde ligger der. De kan man bygge videre på, sier Toppe.

– Etter at regjeringa der også Senterpartiet var med, bestemte å bygge fellessjukehus, var det enighet om å bygge fellessjukehuset som et fullverdig lokalsjukehus. Hvor har det sviktet?

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

– Jeg ser at planene er endret. Det blir for få senger i fellessjukehuset. Kuttet i antall sengeplasser skjer utelukkende på grunn av økonomi. Det planlagte sjukehuset ribbes for oppgaver. Dette framstår som et helt annet prosjekt enn det som var forutsatt. Jeg mener helseminister Bent Høie burde vært tettere på saka, fulgt utviklingsplanen og stilt krav til pasientbehandlingen. Høie burde vite hvor sårbar denne saka er, sier Kjersti Toppe.

– Orten bryr seg ikke

Hun legger til:

– Jeg ser Helge Orten (H) er ute og kritiserer Jenny Klinge for å ri to hester. At Orten, som er regjeringspartienes politiker, ikke bryr seg om at fellessjukehuset blir for lite, er rett og slett ikke bra.

På tynn is

Kjersti Toppe er også kritisk til måten Helse Møre og Romsdal har håndtert sjukehussaka.

Senterpartiet vil beholde sjukehuset i Kristiansund Sier fellessjukehuset er feilslått sjukehuspolitikk, og vil kjempe for lokalsjukehusene i valgkampen.

– Helse Møre og Romsdal manøvrerer på veldig tynn is. Ikke respekterer de forutsetningene som var lagt til grunn for fellessjukehuset, inkludert barneavdelingen. Ikke følger de Stortingets bestemmelse om at det skal være stedlig ledelse ved hvert sjukehus. Det skal være stedlig leder i Volda, i Ålesund, i Molde og i Kristiansund. Det skal ikke gå an å neglisjere dette, sier Kjersti Toppe.

– Hittil har det blitt brukt millioner i hundretall på å planlegge nytt sjukehus. Hva tenker du om det?

– Vi kan ikke godta et dårlig prosjekt bare fordi man har brukt masse penger på planleggingen. Dette handler ikke om at jeg vil Kristiansund vel eller at jeg vil Molde vel. Det handler om at pasientene må sikres et fullgodt lokalsjukehustilbud. De som planlegger sjukehus, overvurderer muligheten for effektivisering, har det vist seg. Og nå går Møre og Romsdal i den samme fella. Det som skjer i Nordmøre og Romsdal, er det offentlige helsevesenet totalt uverdig. Det nærmer seg en stor skandale, hele greia, sier Kjersti Toppe.