«Vi blir alle sjokkerte. Men vi må fortsette som planlagt- gå ut og oppleve musikk sammen.»

MOLDE: – Først ble jeg helt nummen. Etter en time gikk det over i nervøsitet. Jeg er så langt hjemmefra. Gjør fantasien det enda verre? Spørsmålene svirret i hodet. Hvordan går det med festival-temaet? Skal vi som konsertarrangør gå ut med en offentlig uttalelse? Det er lett å overreagere i en slik situasjon. Miste perspektivet, sier Steve Mead, som våknet opp i Molde til nyheten om Manchester-terroren mandag kveld, som tok 22 liv og såret 59 mennesker.

Opplevde IRA-bomben i 1996

Programsjefen for Manchesters jazzfestival er i Molde gjennom et utvekslingsprogram i det europeiske jazzfestivalnettverket (European Jazz Network - EJN) og tilbringer tre dager her før han reiser videre til Bergen og Nattjazz.

– Har du vurdert å reise hjem?

– Jeg har tenkt tanken. Men fant ut at det ikke er noe jeg kan gjøre fra eller til hjemme. Jeg har ikke familie, og ingen jeg kjenner er personlig rammet, så vidt jeg vet. Det første jeg gjorde var å forsikre meg om at festival-teamet på seks er trygge. Og det er de. Vi har kontor bare en halv kilometer unna Manchester Arena. De forteller om en mørk, tung og stille atmosfære i byen i dag, forteller Mead rolige og ettertenksomt.

Han har vært med siden oppstarten av festivalen.

– På festivalens aller første dag, i 1996, gikk IRA-bomben av, og hele byen måtte evakueres. Det var en vakker dag, som i dag, og vi hadde 80-100 artister på veg til byen. Du kan jo ikke planlegge for sånt.

– På hvilken måte påvirker terroren årets festival, som arrangeres om to måneder?

– Vi skal lage festival som planlagt. Jeg ser ikke på en jazzfestival som et naturlig terrormål. Over ti dager har vi rundt 60.000 publikummere, men ikke mer enn 500-600 mennesker samlet på det samme arrangementet. Det er ingen stor riskio, mener programsjefen og legger til:

– Jeg vil oppfordre folk til å å gå ut og oppleve musikk sammen. Og verdsette kulturelle opplevelser og musikkens kraft i det å bringe ulike kulturer og meninger sammen. Musikk forener mennesker, sier Mead, som dermed er i tråd med statsminister Erna Solberg:

– Vi skal tørre å gå på festival og konserter, sa hun i et intervju med TV2 tirsdag morgen.

Mer fokus på sikkerhet

Vertskapet for Steve Mead, Moldejazz-sjef Hans-Olav Solli, brukte gårsdagen til å vise fram byens ulike scener. På Romsdalsmuseet fortalte han Mead om 22. juli, og hvordan festivalen ble påvirket av terroren i Oslo og på Utøya.

– Vi har selvsagt mer fokus på sikkerhet nå enn før. Men utfordringen som festivalarrangør er at vi ikke kan si nøyaktig hvilke tiltak vi gjør eller hvordan vi jobber med det, sier Solli.

– Kan terrorangrep som i Manchester gjøre folk redde for å gå på konsert?

– Jeg tror vi må regne med at folk tar forholdsregler og er mer forsiktige på store arrangement, sier Steve Mead.

– Vi kan jo bringe statistikk, og si at sjansen er liten. Men hvis folk er redde, må vi ta det på alvor, sier Hans-Olav Solli.

Lærer av hverandre

Sikkerhet er én av mange felles problemstillinger for jazzfestivaler på tvers av landegrensene.

– Jeg valgte å komme hit til Molde fordi jeg liker hvordan festivalen har utviklet seg. Det er veldig interessant å være her, på utsiden av selve festivaluka. Og lære om hvordan festivalen tilnærmer seg byen og publikum. Jeg liker Unge Produsenter-prosjektet, vi har ikke noe tilsvarende hos oss, sier Steve Mead, som har vunnet pris i nettverket for sin programmering.

– Jeg er veldig opptatt av unge talenter. Og hvordan vi kan bruke sted og tid for å best presentere det vi har, sier Mead.

Andre felles utfordringer er alt fra hvordan få publikum til å komme tilbake år etter år, hvordan balansere jazzprogrammet med «folkefest», markedsføring og hvilken programvare som er mest effektiv for administrasjonen.

– Begge festivalene skal ha Magic Mirror-telt for første gang i år. Vi bruker også ulike scener i byen, som kirker og utendørsarenaer. Størrelsen på administrasjonen er lik. Vi har mye å lære av hverandre, sier Mead og legger til:

– Men det viktigste vil alltid være musikken. Hvordan den bringer folk sammen. Det er intens og sterk opplevelse vi ønsker flest mulig skal få ta del i.

Manchester jazz Festival arrangeres 28. juli - 6. august 2017.