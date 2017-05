Splittar AP-gruppa

Styret i Nesset Ap har hatt gjort vedtak om å seie nei til deponi for farleg avfall på Raudsand.

Rår frå

– Styret i Nesset Arbeiderparti vil frårå oppretting av deponi for farleg avfall på Rausand, og grunngir dette med fare for utslepp til sjø og luft med etterfølgande forureining for land og fjord. Styret ønsker ikkje at Rausand skal bli vert for enorme mengder farleg og uorganisk avfall, uttaler styret.

«Tikkande miljøbombe»

Det blir vist til at Raudsand skal vere ein trygg stad å bu, til miljøansvar i forhold til nabokommunar og framtidige generasjonar – som ifølgje vedtaket «kan bli sittende på en tikkende miljøbombe». Omdømmet blir vektlagt i uttalen, det blir vist til at glansbildet av rein natur som vert presentert verda rundt vil ta skade, og bety færre arbeidsplassar i primærnæring, turistnæring og andre eksisterande næringar, heiter det i uttalen frå styret.

Ap skeptisk til deponiplanar Styret i Møre og Romsdal vil ikkje akseptere risiko for folk og fjord.

Imot - uansett

Styreleiar i Nesset AP, Tor Steinar Lien, seier til Romsdals Budstikke at dette betyr at styret går i mot etablering av deponi for farleg avfall, uansett kva som måtte komme ut av konsekvensutgreiinga.

– Men det er ulike syn på dette i gruppa, korleis handterer de det?

– Det er synd. Men fleirtalet i kommunestyregruppa ser det som oss. Så får vi sjå når det nærmar seg korleis vi gjer det, seier Lien.

– Må vise motstand no

Anders Torvik, nestleiar i styret og kommunestyrerepresentant, vektlegg føre-var-tanken.

– Det er viktig å gi signal om motstand no. Om vi er altfor positive, vil staten kunne finne på å gjere sine vedtak utan å bry seg om oss, seier Torvik.

– Dette handlar dessutan ikkje berre om Bergmesterens opplegg for langtidslagring. Det gjeld også alt rundt, som transport, lossing og behandling av avfallet i dagen, poengterer Torvik. Og legg til at han har blitt meir og meir skeptisk.

Splitta gruppe

I kommunestyregruppa er det ikkje eintydig oppslutnad om styrets vedtak. Torvik ser likevel ikkje for seg at «partipisken» kjem i bruk i denne saka.

– Nei, dette er for følsomt. Så kvar får stemme etter sitt syn, seier Torvik.

Både Aps gruppeleiar i Nesset kommunestyre, Toril Melheim Strand, og Ap-veteran Mellvin Steinsvoll forsvarer vedtaket om planprogram og reguleringsplan for Raudsand. Og ventar på konsekvensutgreiinga som kjem til hausten.

Melheim Strand seier til Driva at ho er ueinig i styrets vedtak, at Nesset trenger arbeidsplassar, og at ho vil vente på utgreiinga som kjem til hausten før ho tek endeleg stilling. Mellvin Steinsvoll deler dette synet.

– Ikkje omdømmedrepande

– Vi har sagt ja til ei utgreiing, det viktige no er å få fakta på bordet, seier Steinsvoll til Romsdals Budstikke.

– Da er du på kollisjonskurs med styret?

– Nja, styret anbefaler at det ikkje vert anlagt deponi for faleg avfall. Men området kan jo brukast til andre ting også, om det viser seg at eit slikt deponi ikkje er trygt. Eg vil sjå fakta først, gjentar Steinsvoll.

– Du ser ikkje dette med omdømme som problematisk?

– Eg kan ikkje sjå at ein reguleringsplan er omdømmedrepande. Ingen her vil vere med på å påføre miljø eller samfunn fare, men dette vil vi først vite når analysen ligg føre, seier Steinsvoll.