I helga kan løpsfesten runde 1000 deltakere

Til helga er det klart for den tredje utgaven av terrengløpet Molde 7 topper. Det første året var litt over 300 løpere med, mens i fjor var det over 800 deltakere. Mandag hadde over 600 meldt seg på til lørdagens arrangement, og nå drømmer arrangørene om å bryte 1000-grensa.

– Påmeldingstallene er veldig gode. Vi ligger foran der vi var på tilsvarende tid i fjor. Vi har hatt god effekt med godværet som har vært, men akkurat nå ser det ut som det kan bli litt skyer akkurat på løpsdagen. Heldigvis pleier været å bli bedre, sier MOI-leder Thomas Sandhaug i arrangørstaben.

– Hvor mange deltakere forventer dere totalt?

– Vi endte på rundt 850 deltakere i fjor. Når man er så nærme 1000 så drømmer man selvfølgelig om firesifret. Men det er ikke briste eller bære for oss. Arrangementet har uansett blitt mye større enn hva vi hadde planer om da vi startet. Oppslutningen har vært formidabel. Vi er storfornøyde. Det handler i prinsippet ikke om å ha flest mulig deltakere, men å ha kvalitet, sier Sandhaug.

Blitt større enn forventet

Han var selv med på å starte opp med nå suksessrike terrengløpet. Sandhaug forteller at han ikke hadde trodd at løpet skulle fenge så mange som det nå gjør.

– Det har blitt veldig mye større enn vi hadde sett for oss. Vi skulle jo bare arrangere et løp. Vi så på andre lokale løp, som har rundt 50 deltakere. Det var jo der vi trodde vi skulle være. Nå er det snakk om helt andre dimensjoner, og da må vi strekke oss som arrangører. Det er morsomt når noe du skaper blir så populært, sier Sandhaug.

Han blir ordknapp når han skal prøve å forklare hvorfor Molde 7 topper har blitt så populært som det har blitt.

– Det er nok en kombinasjon av mange ting. For det første så har det jo ikke vært arrangert et slikt løp i Molde på mange år. Det var også litt av grunnen til at jeg ville starte dette. Jeg syns det var for ille at man alltid måtte reise ut av Molde får å være med på løp, selv om det var fantastiske muligheter i byen, sier han.

Håper på internasjonalt løp

Mens det stort sett har vært lokale deltakere i de to første utgavene av arrengmentet, er det i år flere påmeldte fra utenfor romsdalsregionen.

– Vi har ligget omtrent 100 påmeldinger foran skjema fra i fjor i nesten hele mai. De hundre personene er folk som kommer fra utenfor regionen. Vi hadde stor oppslutning fra løpere i Møre og Romsdal i fjor. Nå er det også mange fra Trøndelag og på Østlandet som skal være med. At vi har så mange påmeldinger utenfra Molde-regionen er nytt. Vi merker at Molde 7 topper er i ferd med å bli et løp det snakkes om, og at folk over hele landet vet om oss. Vi blir pratet om, sier Sandhaug.

På sikt er håpet at løpet også skal trekke til seg deltakere fra utenfor Norge. Det tror Sandhaug at Molde 7 topper har potensial til å greie.

– Molde har et meget flott panorama. Derfor har vi tatt den biten litt videre. Nå heter det Molde 7 topper skyline running. Vi ønsker å vise fjell mot blå himmel. «Skyline running»-biten er også en måte for oss å vise oss fram på, gjerne litt internasjonalt. Vi er et stykke unna å trekke til oss deltakere fra utlandet, men man må samtidig ha ambisjoner. I Hornindal rundt har de mange utenlandske deltakere. Klarer vi å opprettholde kvaliteten på Molde 7 topper er jeg sikker på at også vi kan klare det. Om man får med deltakere fra Oslo, så kan man like gjerne få med deltakere fra Sverige, sier han.

1000 løypemarkeringer

Løpet er delt inn i tre klasser. Aktivklassen er for de aller sprekeste som løper på tid. Mosjonsklassen er også med tidtaking, men med litt mindre alvor. Trimklassen er for alle, uten tidtaking, og man velger selv om man vil bestige tre, fem eller sju topper.

I start- og målområdet på Romsdalsmuseet vil det også være et eget barneløp.

– Løypetraseen er den samme som i fjor. Men løypemerkingen er profesjonalisert. Vi har ordnet 1000 løypemarkeringer. Med en løype på 19 kilometer krever det ganske tett merking. Det er lett å løpe feil om man ikke følger med, men med god merking skal ikke det være noe problem, mener Sandhaug.

PS: Molde 7 topper er også starten på årets Moldetrippel, etter at Skardilten i vinter ble avlyst. Trippelen avsluttes i stedet med skirenn før jul. Molde Challenge er andre del.