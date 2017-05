Ap skeptisk til deponiplanar

– Vi har hatt saka oppe til drøfting i fylkesstyret, og har fått innspel fra lokallaga. Vi er veldig skeptiske, men vil avvente utgreiingane i saka før vi tar endeleg standpunkt, seier Per Vidar Kjølmoen, leiar i Møre og Romsdal Arbeiderparti til Romsdals Budstikke.

Fylkesstyrets vedtak

Her er styrtes vedtak: «Møre og Romsdal AP stiller seg negativ til nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand inntil vi kan være sikre på at det ikke vil påføre økt risiko for folk og fjord. Møre og Romsdal AP vil avvente å komme med endelig uttale til Nesset kommune eventuelt legger ut en reguleringsplan for området.»

– I dette ligg det at vi ikkje vil akseptere noko som auker risikoen. Samtidig synest vi det er feil å seie «neinei» no, før vi har fakta på bordet, seier Kjølmoen.

– Kva med omdømmet-aspektet?

– Vi ser at deponi, uansett om det blir sagt å vere trygt, kan bety problem for næringar som matproduksjon og reiseliv. Så vi er svært skeptiske, men ventar altså på konsekvensutgreiinga, seier Kjølmoen.