Fræna kommune hopper bokstavelig talt etter Horten. Modellen som skal innføres i barnehager og skoler i Fræna heter nemlig HOPP, og står for helsefremmende oppvekst. Prosjektet legger til rette for mer fysisk aktivitet og sunnere kosthold for barn og unge. Kommunen ønsker å komme på banen så tidlig og så systematisk som mulig for å forebygge overvekt, fedme og framtidige livsstilssjukdommer.

Gjelder for alle

– HOPP handler om at barna skal få de beste betingelser i årene de er på kommunens arena, helt fra mors liv, via barnehagen og hele grunnskolen. Dette gjelder uavhengig av sosial bakgrunn. Prosjektet er foreløpig veldig godt mottatt av alle, både politikere, skoleledere, barnehager, idrettskretsen og fylkeskommunen, sier fysioterapileder Torunn Grønseth og ledende helsesøster Marita Jacobsen i Fræna kommune.

HOPP vil bli satt i system og gjelde overalt i kommunen hvor kommunen er involvert i opplæring av barn. Det er en helhetlig og tverrfaglig modell som skal innføres, trolig allerede fra høsten av.

Stor iver i Fræna

– Fræna kommune viser en stor iver for å innføre HOPP og la det bli et prosjekt som medfører positive endringer i barns oppvekstvilkår. Man skal rett og slett følge helsedirektoratets anbefalinger til punkt og prikke, både når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. I Horten har vi satt det i system, og det skal også Fræna gjøre. Vi må ha fokus på forebygging og lære barna sunne vaner, sier Pia Harritz Torchio, ernæringsrådgiver i Horten.

Målrettet innsats

– Vi satser på hopp fordi vi i Fræna ønsker at våre barn skal ha en så bra og sunn oppvekst som mulig. Det innebærer tidlig og målrettet innsats fra mor er gravid og til barnet er ferdig med 10. trinnet. Dette vil kunne gi mange barn stor gevinst, mener kommunalsjef Odd Eirik Bergheim.

Ikke minst handler prosjektet også om kompetanseheving blant de ansatte som jobber med barna i hverdagen.

Fræna friskliv mottok i fjor 150.000 kroner i prosjektmidler fra Fylkesmannen for å utvikle tilbudet til å gjelde barn, unge og familiene deres. De har jobbet med å planlegge tilbud til barn og unge som sliter med overvekt, men størst fokus er det på forebygging ved å legge til rette for mer fysisk aktivitet og sunnere kosthold. Tanken er at vanene som barna tidlig lærer, tar de med seg videre i livet. Dermed kan oppsiden bli ekstremt stor.

– Vi snakker her om en bred kommunal satsing, som i tillegg til å forebygge overvekt også skal fremme trivsel, bedre helse og læring, sier Grønseth.

Prosjektet finansieres i hovedsak med omdisporing av eksisterende ressurser og rammer. HOPP blir med andre ord prioritert. Det er også søkt om midler fra Fylkesmannen. HOPP vil bli fulgt opp med både prosjektleder og ernæringsfysiolog. Det vil bli iverksatt en rekke tiltak og metoder som skal gi mer fysisk aktivitet og sunnere matvaner. Det settes ned både styringsgruppe og prosjektgruppe som skal følge opp tiltakene, evaluere dem og sørge for forbedringer.

Både Odd-Eirik Bergheim og Torunn Grønseth understreker at det gjøres mye utmerket arbeid innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet allerede, men at det uansett er positivt med et mer systematisk opplegg som er kvalitetssikret og gjelder for alle.