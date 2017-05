Skolene i Romsdalsregionen tar ansvar

Romsdals Budstikke har kontaktet våre ti dekningskommuner og spurt dem om de har systematisk veiledning av nyutdannede lærer. Hvem som har og hvordan det er lagt opp varierer.ROMSDALREGIONEN: Romsdals Budstikke har kontaktet våre ti dekningskommuner og spurt dem om de har systematisk veiledning av nyutdannede lærer. Hvem som har og hvordan det er lagt opp varierer.

Fræna, Kim Atle Kvalvåg er fagleder oppvekst i Fræna:

– Fræna kommune har ikke systematisk oppfølging av nyutdanna lærere. Men hver enkelt skole lager et tilpasset program for den enkelte lærer, sier han.

Gjemnes, Mari Unhjem er rektor ved Batnfjorden skule:

– Vi har en lærer med veiledningserfaring som har den oppgaven på vår skole, og den læreren skal også videreutdanne seg innen dette i høst.

Terje Humstad er rektor ved Angvik skole:

– Vi har ingen nyutdanna lærere, men om det kommer noen så frikjøper vi en av lærerne til å drive veiledning for den nye.

Sandøy, Espen Djuvik Harnes er einingsleiar oppvekt og kultur i Sandøy kommune:

– Vi har ikke rutine for oppfølging av nyutdanna lærere. Det skal òg sies at vi ikke har hatt nyutdanna lærere i kommunen de siste åra.

Molde, Ivar Vereide er fagsjef:

– Vi har et opplegg med veiledning på hver enkelt skole. Det er rektor sitt ansvar som leder, både pedagogisk og organisatorisk. Vi har lokale tilpasninger, for det er stor forskjell på en liten og en stor skole. Noen veiledere har videreutdanning som mentorer. Vi benytter også modellæring, altså at nyutdanna er med og observerer erfarne lærere. Teamlederne på skolene er sentrale for oppfølging og tilrettelegging. Veiledningen er viktig for kompetanseutvikling og for å ha et godt miljø, både for nyutdanna og nytilsatte. Det finnes ikke nasjonale rammer, men hvis det blir spesifisert i Stortingsmelding 21 når den kommer, er det naturlig at vi drøfter og våre metoder på ny.

Rauma, Kåre Straume er skolefaglig rådgiver:

– Vi har drevet med det lenge. På hver skole har vi en veileder, som har mentorutdanning fra Høgskolen i Volda. På den måten sikrer vi at vi har kompetanse på hver enkelt skole. Og det er opp til skolen og veileder hvordan dette gjennomføres i praksis.

Nesset, Frode Sundstrøm er skolefaglig rådgiver:

– Intensjonsavtalen om en slik ordning i skolesystemet ble innført i 2010. Veiledningen er organisert på hver enkelt skole. Skolene tar ansvar for sine nyutdanna lærere, og som regel blir en annen og erfaren lærer eller inspektør utpekt til å være veileder. Vi har også benyttet oss av et tilbud fra Høgskolen i Volda, som tilbyr et opplegg for lærere og veileder.

Aukra, Marianne Bolghaug, pedagogisk rådgiver:

– Vi har utarbeidet prosedyrer for å følge opp nyutdannede nytilsatte i barnehagene våre. Den enkelte skole sjøl har jobbet med veiledere og rutiner for å følge opp nytilsatte.

Jan Erik Hovdenak legger til: Vi følger opp med nedsatt undervisningsplikt for den nyutdannede, og de har oppfølging av erfaren lærer. Gode tilbakemeldinger.

Vestnes, Paul Eidhammer, kommunalsjef oppvekst:

– Vi har ikke noen nedfelt systematisk mentor- eller veiledningsordning. På de små skolene ligger oppfølgingen i det tette kollegiet. På større skoler jobber lærerne teambasert rundt hvert årstrinn. I dette ligger det mye god kollegaveiledning.

Midsund, Stian Løken, enhetsleder Midsund skole:

– Vi har ikke et eget opplegg for systematisk veiledning. Jeg er usikker på hvorfor, og jeg tror det for mange nyutdannede hadde vært en klar fordel om vi hadde hatt en form for mentorordning.

Eide, Henny Marit Turøy,fagsjef oppvekst:

Eide kommune har ikke systematisk veiledning av nyutdannede lærere. I dag er det rektors ansvar at nyutdanna lærere får veiledning. Kommunen har dessuten små skoler med oversiktlige miljøer, og kulturen for å dele og lære av hverandre er forholdsvis god. Grunnen til at systematisk veiledning av nyutdanna lærere ikke har vært satt på agendaen, er at andre viktige utviklingsoppgaver har vært prioritert. Systematisk veiledning innebærer avsatte timeressurser til dette, samt kompetanse i veiledning. Kommunen har prioritert styrking av basisfaga på småskoletrinnet, samt videreutdanning av lærere i forhold til statens krav om studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk.