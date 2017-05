På kyss og tvers

Alle gjør det. Når vi er barn, så blir vi konstant påtvunget dette fenomenet og når vi blir eldre er det vi som utfører det. Hver gang vi gjør det, så utsetter vi andre for omtrent 80 millioner bakterier. Likevel holder vi på med det. Paven gjør det hele tiden har jeg inntrykk av. Litt mer usikker angående kong Harald. Donald Trump har gjort det altfor mye. Hva jeg snakker om? Å kysse vel.

Hva er det med kyss? Vi kysser på alle mulige vis og nesten i alle situasjoner. Alt fra lette kyss med stive lepper til full tungegalopp. Vi gjør det når vi er glade, når vi skal trøste noen, når vi scorer mål eller ser at noen scorer mål. Vi kysser barn, tanter og onkler, kjærester og fandens oldemor. Av og til en frosk for å sjekke om myten funker. Det er alltid en anledning for å kysse.

Har vi alltid drevet med leppedansing? Susse-suss og slafse-slafs? Her må vi sjekke fakta. Ved ei utgraving i Gamlebyen i Oslo fant man en ryggvirvel fra en okse med runeinskripsjoner: Kys mik. Her hadde en kar brukt tid og krefter med kniven og risset inn fra sitt innerste. Rett og slett et godt gammeldags kjærlighetsbrev fra en fåmælt mann med et ønske til sin kjære: kyss meg. Er ikke det ultravikingsøtt så vet ikke jeg.

Kyssing senker stresshormonet kortisol. Men det holder ikke med raske slengkyss eller litt lepper i forbifarten. Hormoner er litt trege av seg. Du må gjøre det i minst 6 sekunder for å få helseeffekten av et kyss. Det går fint med lange klemmer også. Det gjør samme nytten. Med et langt kyss så frigjøres det mye oksytosin som er kroppens eget lykkehormon. Alt i verden blir bedre med en dose oksytosin, til og med svigermor. Bare ikke kyss henne, en klem holder i massevis.

Lepper inneholder mange nerveceller tett i tett som gjør at de blir svært følsomme. Dette gjør at vi kan bruke leppene for å kjenne om kaffen er for varm eller som småbarn som putter alt i munnen for å kjenne og føle på det aller meste i den utrolige verden. Lepper er også sensuelt og virker pirrende. Bare tenk på Elvis og hans vibrerende overleppe. Hva den karen kunne gjøre med et hoftevrikk og en utsøkt leppebevegelse, har ikke forskning klart å finne noe fornuftig svar på ennå. Min mor elsket Elvis og hver gang det ble vist en Elvisfilm på fjernsynet, måtte hun sminke seg først. ’Man møter ikke Elvis uforberedt’, sa hun og la på rød leppestift. ’Man vet jo aldri...’

Men det er ikke alle i verden som kysser. I mange kulturer rundt i verden kysser de lite. De synes det er litt rart med alt dette leppestyret. Vi i Norge er fortsatt litt trauste og blir forlegen når det blir for mye kroppskontakt. Vi kan strekke oss til en klem når vi hilser, men en franskmann som kysser på begge kinn eller en italiener som klemmer mer enn seks sekunder. O la la! Bare tanken gjør oss flaue.

Men er kyssing noe vi leger kan anbefale når vi vet hvilke farer som lurer i hvert kyss? Bakterier og slike nifse ting. Jeg har ikke rådført meg med alle kollegaene mine, men vi fastleger anbefaler alt som er godt for oss. Uansett. Trening, Troika, kaffe og kyss. Køl på! Men gjør det med den rette.

Den siste dama født på 1800-tallet døde nylig i en alder av 117 år. Hun ble naturligvis spurt om hva som var årsaken til at hun hadde levd så lenge. Hun svarte: - Jeg har ikke hatt en mann i huset siden 1938 og det er derfor jeg har blitt så gammel! Slår dette beina under min teori om at kyss, klapp og klem gjør livet bedre? Jeg vil slå et slag for Skjølbergmetoden. Hva det er? Det er å kysse daglig i minst 6 sekunder. Har man ikke en partner, så hjelper lange klemmer med en venn eller tanta fra Bud. Tenk på hormonnivået, folkens!

Naturligvis har kysset sin egen dag og den feires med kyss og klem 6. juli. Men det er lov å øve på forhånd. Det har jeg tenkt å gjøre.

- Hege-Beate, kom hit litt. Det tar ikke lang tid....