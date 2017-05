– Folk skal ikke like alle utstillingene

KRISTIANSUND: Det hersker en hektisk stemning i huset til Nordic Light i Konsul Knudtzonsgate i Kristiansund. Kunstnerisk leder for festivalen, Morten Krogvold, har akkurat landet etter det han kaller verdens flotteste innflyging og er klar for fire dager med fotofestival, der han selv står for alle introduksjoner og samtaler.

– I år har vi en enorm stor spennvidde i utstillingene. Fra gentlemannen John Swannell, til Lena Stjernströms spennende uttrykk – hun er Director’s Choice i år – og Siri Dannevigs skjøre og vakre prosjekt, sier Krogvold, og viser veg gjennom utstillingene opp i andre etasje.

Sterke selvportrett

Der blir vi møtt av Helge Skodvins surrealistiske foto, som viser utstoppede dyr vi på en måte vi aldri har sett maken til - i ferd med å bli pakket ned fra De naturhistoriske samlinger i Bergen.

Videre stopper Krogvold ved en av utstillingene han på forhånd vet kommer til å få mest oppmerksomhet i år - de sterke bildene til fotograf Lene Marie Fossen.

Ti år gammel sluttet Fossen å spise. Hun var redd for tiden og for å bli voksen. I tjue år har hun kjempet mot anoreksien. Som fotokunstner bruker hun fotograferingen til å mestre sjukdommen. Hun er kjent for sine sterke portretter av flyktninger.

Bildene på veggen viser imidlertid selvportrett av en radmager Fossen, tatt på det nedlagte leprasjukehuset på Chios.

– Hvorfor ønsker du å vise disse bildene?

– Fordi hun er j... god! Hun er et kjempetalent. Bildene gir en ur-opplevelse. Noen vil også sikkert se død, sier Krogvold og legger til at han ikke kunne fotografert henne selv.

– Er dere forberedt på reaksjoner?

– Vi er forberedt på blandede reaksjoner. Noen vil kanskje ikke orke å se dem. Men det er også skjønnhet i bildene. Og noe religiøst. De er utrolig godt utført. Blant annet er hun kanongod med lys, sier Krogvold.

– Er du redd for at noen kan bli inspirert - såkalt Thinspiration..?

– Det er et dilemma. Men kunsten skal behandle vanskelige tema. Vi har diskutert det etiske. Og så må vi huske at Fossen også beveger og berører mennesker. Hun er valgt fordi hun er dyktig, ikke på grunn av sjukdommen, sier Krogvold.

21 gjestefotografer

Andre fotonavn som vekker oppsikt på årets festival er Mona Kuhn, kjent for sine drømmende bilder av nakne kropper, den fargerike og fargesterke Iké Udé, og ikke minst motefotografen Sølve Sundsbø, som ikke stiller ut, men deltar med foredrag.

– I år har vi 21 gjestefotografer, samt en rekke andre prosjekt, som utstillingen til Kristiansund Fotohistorisk forening, som feirer 10-årsjubileum i år, forteller daglig leder for festivalen, Ingunn Strand.

Hun minner om at stort sett alle bildene som stilles ut er til salgs.

– Det er utrolig viktig for oss at vi selger godt. Her er det noe for alle, enten det er snakk om et foredrag til 200 kroner eller et kunstverk til 200.00, sier hun, mens Krogvold legger til at fotokunst regnes som en god og sikker investering.

– Hvorfor trenger vi fotofestival i Kristiansund?

– Vi har en oppdragende funksjon. Vi forteller historier. Uten støyen som vanligvis omgir oss. Foto er verdens største hobby, og en stor kunstart. Vi presenterer de beste i verden, sier Krogvold og legger til:

– Folk skal ikke like alle utstillingene. Men det skal likevel være verdt det.