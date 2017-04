Godvenn med Sp?

Jonas Gahr Støre forbereder landsmøtetalen han skal holde når Arbeiderpartiet møtes til landsmøte torsdag 20. april. Hva blir Støres budskap?

Hadde du spurt folk ved nyttår hvordan Ap ville slå an blant velgerne utover våren, ville de fleste tippet en oppslutning på rundt 35 prosent. Men i vinter har noe skjedd. Ap har mistet velgere i titusentall. Mange av dem har funnet en ny favoritt: Senterpartiet.

Ifølge nettstedet til professor Johan Giertsen, www.pollofpolls.no, mistet Ap i mars 55.000 velgere til Sp.

Et annet varsku: Vanligvis er velgere som stemmer Arbeiderpartiet, lojale. Professor Giertsen kan vise til at bare tre av fire velgere som stemte Ap ved stortingsvalget i 2013, sier de vil gjøre det samme nå.

De to nevnte tallene har nok utløst heftige diskusjoner på partikontorene til Ap.

For det første: Kan Arbeiderpartiet som det største opposisjonspartiet, være bekjent av under 75 prosent lojalitet fra egne velgere? Et parti som kjører skarp kritikk av sittende regjering, burde ha de aller, aller fleste av egne velgere i ryggen.

For det andre: Forholdet til Senterpartiet er interessant. Ap trenger samarbeid med andre for å få flertall i Stortinget. Senterpartiet er favorittpartneren.ng. Er det problemfritt for Støre at hans eget parti lekker velgere til Sp? Hvis svaret er nei, hva vil Støre gjøre med det?

Vil Støre markere at det er forskjell mellom Aps politikk og Sps politikk? Vil Ap vise brodd mot Senterpartiet?

Tenk Møre og Romsdal: Meningsmålingen Romsdals Budstikke offentliggjorde i mars, ga Sp 14,1 prosent oppslutning. En framgang på 6 prosent fra forrige stortingsvalg. Arbeiderpartiet fikk 24,2 prosent – en prosent dårligere enn i 2013, men 5,7 prosent dårligere enn i fjor høst. Fortsetter dette, ligger det an til at Geir Inge Lien (Sp) kommer på Stortinget, mens Tove-Lise Torve (Ap) fra Sunndal ikke kommer inn.Er dette greit, sett med Aps øyne?

For å komplisere bildet enda mer: Jonas Gahr Støre er avhengig av at Senterpartiet fortsetter å hente velgere fra Høyre og Frp for å skaffe seg flertall etter valget. Skal Støre heie på Senterpartiet, sjøl om det også fører til at Ap mister velgere?

For velgerne ligger svarene i politikken. Der Senterpartiet har vært tydelig, mot sentralisering, mot EU, mot kommunereform, mot politireform, har Ap vært litt for og litt mot. Under Ap- landsmøtet i Oslo skal valgkampsakene klargjøres. Får vi se et tydeligere og spissere Arbeiderparti?