Drømmer om eliten etter to års mareritt

Åndalsnes-jenta er med når Molde-spillerne forbereder seg til søndagens opprykkskamp mot Fredrikstad. Men det er fortsatt lenge til hun kan spille kamp.

– Jeg tør ikke sette en dato for når jeg skal være tilbake på banen. Jeg har bestemt meg for å være forsiktig, så det blir neppe før utpå høsten. Jeg har bestemt meg for å vente minst ett år.

Orket ikke snakke om skaden

Rikke uttaler seg om skademarerittet for aller første gang etter at det fremre korsbåndet i høyrekneet røk for andre gang i august 2016. Hun var så langt nede at hun lenge vegret seg for å snakke om situasjonen.

– Nei, jeg følte ikke for å si noe om dette den første tida. Skuffelsen var så stor. Det var tøft nok for meg å skjønne sjøl hva som hadde skjedd, sier hun.

Den første skaden oppsto i en juniorlandskamp i april 2015. Da hadde ungjenta vært en svært viktig brikke i Molde-laget som rykket opp til eliteserien for første gang. Rikke ventet mer enn ett år etter operasjonen. Likevel slo hun opp igjen skaden.

Får støtte av Obaidli

– Jeg hadde tatt meg god tid og testet kneet grundig. Alt så bra ut. Så skjedde det igjen etter bare to uker med full trening. Det var veldig tungt.

– Hvordan kom du deg gjennom en ny periode med opptrening?

– Det er veldig tøft å oppleve to så tette skadeavbrekk. Jeg trengte litt mer tid siste gangen før jeg kom meg på trening og ble en del av laget igjen. Det var psykisk tøft å se de andre spille håndball og vite at jeg ikke kunne være med.

– Hva har det betydd at Anniken Obaidli har vært i samme situasjon?

– Det har hatt stor betydning. Det er alltid bedre å være to sammen. Vi har pushet og støttet hverandre og det har gitt sterk motivasjon. Vi har trent en del sammen og det har gjort opptreninga litt mindre kjip for meg. I fjor trente jeg også litt med Ingrid Sjømæling, som også har røket korsbånd to ganger.

Tilbake i september?

Rikkes andre inngrep ble gjort 20. september i fjor. Hun skynder seg fortsatt sakte tilbake.

– Det har gått et halvt år og jeg merker stor framgang. Nå kan jeg være med på treningene så lenge det ikke er fysisk kontakt. Etter jul har jeg vært mer med i miljøet og sitter på benken når jentene spiller kamp. Det er lettere å se framover nå, sier Rikke.

Hun ser også fram mot neste sesong, uavhengig av hva som blir Moldes divisjon i 2017/2018. Men drømmen om eliteserie ligger selvfølgelig i bakhodet, ikke minst siden midtbacken ble snytt for hele den forrige sesongen på øverste nivå.

Kontrakt fram til sommeren

– Jeg har trent hardt og har veldig lyst til å komme tilbake for fullt. Det hadde selvfølgelig vært kjekt hvis de andre jentene ordner opprykket nå. Alle er innstilt på å klare dette og jeg tror det går Moldes vei.

– Hvordan ser du for deg framtida?

– Kontrakten min går ut til sommeren når jeg er ferdig på Molde videregående. Jeg vurderer å ta ett års idrettsstudium på Høgskolen og kombinere det med håndball. Vi er i dialog og jeg er absolutt åpen for å signere ett år til, sier Rikke Østigård.

PS: MHK møter Fredrikstad i Idrettens Hus kommende søndag og ta imot Skrim Kongsberg til ny hjemmekamp lørdag 8. april. Ett poeng i en av disse kampene er nok til å sikre opprykk til eliteserien.