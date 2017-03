Han scoret da Molde ble bedre enn Kristiansund

Molde: I dag jobber Knut Bjørnå med den daglige drifta på Aker stadion. For 45 år siden var han sentral da Molde FK kjempet mot Kristiansund-fotballen.

– Det var mye rivalisering med Clausenenga om å bli det neste topplaget i Møre og Romsdal. Det var jevne kamper, men vi var som oftest bedre enn dem, sier Bjørnå.

KBK glemte å invitere han som det hele Erik Brakstad var med på å starte KBK-eventyret i 2004. Men klubbens første eliteseriekampen må han se fra TV-skjermen.

Han var med da MFK vant 3. divisjon i 1970, to poeng foran nettopp CFK. Molde slo Nidelv i kvalifiseringa og rykket opp til 2. divisjon. Året etter fulgte Clausenenga etter, og 11. juni 1972 møttes lagene til et famøst nabooppgjør i Kristiansund.

Spillerne fikk kjeft tross seier

Historien forteller at Romsdals Budstikkes Kai Bolsø i en avisartikkel lovte å svømme over Freifjorden på tilbaketuren hvis Molde ikke vant kampen. Journalisten fikk kalde føtter da CFK ledet 1-0 kort tid før slutt, og dro fra stadion for å rekke ei tidligere ferje og slippe unna.

– De satte frimerke på Torkild (Brakstad) selv om han var midtstopper, og klarte å terge ham opp slik at han pådro seg rødt kort. Likevel snudde vi kampen. Bernt (Roald) utlignet og scoringa mi kom like før slutt. Det var et langskudd i motvind og dårlig vær. Finn Andersen (faren til Trond) sto i mål. Han hadde briller, og det var nok derfor det skuddet gikk i mål, sier Bjørnå og ler.

Det var ikke bare Kai Bolsø som kom for seint til ferja og måtte vente til resten av Molde-delegasjonen ankom. Mange supportere hadde forlatt stadion i sinne før kampen var over.

– Folk sto og kjeftet på oss da vi kom til ferjeleiet. De nektet å tro at vi hadde vunnet kampen. Enkelte ble ikke overbevist før de hørte resultatet på nyhetene om kvelden, forteller Bjørnå.

Tror på seier lørdag

MFK og CFK møttes i 2. divisjon også i 1973. Molde vant begge kampene og toppet tabellen. Etter opprykket til 1. divisjon kom det første sølvet i 1974. Etter 45 år som storebror møter Molde nå et Kristiansund-lag i øverste divisjon for første gang.

– Jeg hadde mange dueller med Ole Olsen i gamle dager, siden vi begge spilte på midtbanen. Vi har møttes jevnlig også de siste årene, siden han ofte har besøkt Ole Gunnar på Aker stadion. Det blir en spesiell kamp. Men jeg har ikke billett, så jeg må se den på tv, sier Bjørnå, som la opp i 1980.

– Molde har dårlige erfaringer fra treningskampene mot KBK, men når alvoret starter tror jeg vi er et bedre lag. Jeg får med meg en del av treningene, og merker større intensitet og energi enn de to siste årene. Det ligger en positivitet i lufta. Så får vi bare håpe at spillerne gjorde fra seg alle feilene i Ålesund sist helg, sier Bjørnå.