– Møreaksen lar seg ikke realisere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa torsdag ettermiddag at både Hafast, Hordfast og Møreaksen må gjøre noe med kostnadene.

- Dette var ingen bombe. Det har fra flere hold vært snakket om kostnadene til Møreaksen. I februar i fjor sendte sekretariatet for NTP ut en pressemelding hvor de sa at finansieringen er en stor utfordring for E39, sier Terje Tovan.

Har ikke jobbet realistisk

- Jeg har for egen del siden 2014 påpekt at dette prosjektet er veldig dyrt. Og at med å koble det sammen med bypakke for Molde inngår man et veddemål som kan få et svært uheldig utfall. Møreaksen har vært lagt til grunn for all planlegging av utviklingen i Molde by.

Tovan utdyper:

- Når man planlegger store prosjekter, må man prosjektere realistisk. Det vil si at man til enhver tid må sjekke at man er i tråd med det som er politisk og økonomisk gangbart. Deretter skal man ha alternative planer. Når det gjelder Møreaksen er alt satset på ett kort.

Han mener at man nå risikerer at det ikke blir noe av Møreaksen.

- Vi har advart mot dette siden 2014. Ved å tenke for stort og gjøre det for dyrt, så risikerer vi at det ikke blir noe i det hele tatt. Møreaksen lar seg ikke redusere nok kostnadsmessig. Det vises til – strekninga Vik til Moa. Men man kan ikke hente nok milliarder der. Kostandreduksjonen må komme på hele strekket fra Årø til Ålesund.

Kostnadsgalopp

16,3 milliarder har vokst til over 40 milliarder. Møreaksen fjordkryssing alene utgjør 14,3 milliarder.

- Det er tragisk at vi nå ser at den manglende viljen til å undersøke realistiske alternativer underveis har resultert i at vi har mistet veldig mange år. Min påstand er at hadde vi hatt et kostandeffektivt alternativt ville vi stått adskillig lenger frem i køa på NTP. Hele grunnen til at statsråden skyver prosjektet lengre frem er kostnader - ingen ting annet, sier Tovan.

Beslutninga og vedtaket i regjeringa er tatt på grunnlag av konseptvalgutredingen fra 2011, hvor kostanden var beregnet til 16,3 milliarder for hele strekningen. Han mener hele prosessen med prosjekteringa har vært gjort uten kritiske øyne.

- Det som er problematisk for samfunnet er at et aksjeselskap som Møreaksen AS blir satt til å ivareta storsamfunnets planleggingsoppgaver. Når man i tillegg gjør dette sammen med et Statens Vegvesen som opptrer som om de har tilgang til ubegrensede ressurser ender man med å prosjektere noe som har en kostnad som vi ser nå.

Flere må vurdere alternativ

- Romsdalsaksen har aldri vært vurdert, slik Møreaksentilhengerne sier. Det som ble forkastet var Sekkenalternativet med en lang undersjøisk tunell.

Signalene om at Møreaksen er for dyr til å komme på NTP, og dermed blir utsatt, åpner muligheten for å se mer på de alternative løsninger.

- Det jeg nå håper er at alle fra Romsdals Budstikke til Molde Næringsforum, næringsliv og innbyggere sør og nord for fjorden skal se at muligheten nå ligger i å utrede alternative, bedre og billigere løsninger. Spesifikt for oss som romsdalinger så er det to poeng som er fullstendig oversett i debatten, men som er helt avgjørende, sier Tovan.

Han mener at Romsdalen er et naturlig arbeidsmarked, og at man må jobbe for å knytte Molde og Rauma tettere sammen. Nesset og Midsund blir en del av Molde kommune, og vil ha samme interesse av kommunikasjon med Rauma.

Det andre punktet Tovan trekker fram er nysjukehuset på Hjelset. Han sier at det blir 26 kilometer lengre reiseveg for innbyggere i Rauma og Vestnes hvis Møreaksen blir valgt fremfor Romsdalsaksen.

Vil ha fastlandsforbindelse

Tovan var på møtet til Romsdalsaksen på Vestnes fjordhotell torsdag.

- LMG Marin dokumenterte i form av flytebruer nye løsninger som vil løse problemene både for Hafast, Romsdalsfjorden og Halsafjorden. Så den gode nyheten er at vi i mellomtida har fått synliggjort langt rimeligere alternativ. Så mye rimeligere at man sannsynligvis vil kunne løse fastlandsforbindelsen for Midsund og Aukra i tillegg. Det bør folk der ute merke seg som en veldig stor mulighet, sier Tovan.

Han understreker at Borgerlisten er veldig opptatt av fastlandsforbindelse.

- Midsund blir en del av Molde kommune, og vi er opptatt av kommunens innbyggere uansett hvor de bor. Men vi er opptatt av å se på det med realistiske briller, og at planlegging skal skje åpent. Det må være forankret i befolkningen. Ved å velge Romsdalsaksen blir det en reel mulighet for å knytte Aukra og Midsund til fastlandet. Det som har foregått med Møreaksen har vært fullstendig uten realisme.

- Ønsker de fastlandsforbindelse må de satse på et prosjekt som er gjennomførbart. Bernhard Riksfjord har lovet Kjerringsundet, da gjenstår bare Midsund til Julbøen, og det kan løses til under 2 million per løpemeter for tofelts flytebru med gang og sykkelvei og seilingshøyde etter behov ved Oterøya, forklarer Tovan.

- Ved å omklassifisere fylkesveg til riksveg og delvis bompengefinansiering er dette absolutt mulig å få til. Velger man Romsdalsaksen, blir det plutselig en reel mulighet for å knytte Aukra og Midsund til fastlandet, sier Tovan.