Denne uka var finansminister Siv Jensen (Frp) på besøk i Molde. Vi er inne i et valgår. Det kommer til å bli mange slike politikerbesøk de neste månedene. Statsråden brukte tida i Molde godt. I løpet av noen hektiske timer møtte hun næringslivsledere, besøkte innovasjonslaboratoriet ProtoMore på høgskolen og fikk en omvisning på Råkhaugen dagsenter. Hun fikk, i likhet med en rekke andre politikere som har vært på besøk de siste åra, se på det som fungerer best i lokalsamfunnet vårt.

Moldes utstillingsvindu nummer én Kronprinsen, to helseministre og nå – en finansminister til Råkhaugen dagsenter.

Det er mye kraft i gode eksempler. Derfor er det riktig at politikerne får se det som fungerer, og som kommunen er stolte av. I noen tilfeller er det også rikspolitikerne sjøl som har kommet med ønsker om hva de vil se. Gode ord sprer seg, også på Stortinget. Det bidrar til interesse og kompetanseoverføring. Noen ganger kan det også føre til at politikk endres. Derfor er det riktig av lokalpolitikerne å vise fram det beste vi har. Daglig leder Marit Hoemsnes Angen ved Råkhaugen dagsenter har god grunn til å være stolt over den oppmerksomheten senteret har fått. Råkhaugen har blitt et eksempel for andre kommuner.

Når politikere skal vises det som fungerer inviteres pressen med. Når de vanskelige tingene skal diskuteres skjer det ofte gjennom andre kanaler. Noen vil si at det er den riktige måten å drive politikk på. Samtidig gir det grunn til bekymring. Det etterlatte inntrykket for velgerne kan fort bli at politikerne bare får se det som fungerer. Da skapes det en avstand mellom velgerne og de folkevalgte. Spesielt risikabelt kan dette være for partiene som er i posisjon. Avstanden øker når velgere føler at deres sak eller problemstilling ikke blir sett eller prioritert.

Media skal utfordre politikerne. Det innebærer at vi noen ganger også stiller upopulære spørsmål. Det kan handle om eldreomsorg, klassestørrelse i skolen, eiendomsskatt eller manglende tiltak for å motvirke arbeidsledighet. Det er et mindretall av velgerne som faktisk leser partienes politiske program. Det er samtidig mange velgere som følger politikk gjennom mediene. Derfor er det viktig at politikerne også oppsøker det som ikke fungerer, og lar media rapportere fritt om det. At de møter menneskene som sliter, og at de forteller hvorfor de tror at deres politikk vil hjelpe dem.

Min bekymring foran valgkampen er ikke at politikerne skal få se det som fungerer. Det er bra. Jeg er mer bekymret for at de samme politikerne prøver å vike unna når de blir utfordret på det som ikke fungerer. Gjennom det siste året ser vi i pressen at tilgjengeligheten på norske politikere har blitt dårligere. Spesielt gjelder dette de med mest makt, og når spørsmålene er kritiske. Det tror jeg er uheldig, for alle.

God helg!