– Vi bygger for framtida

– Det var vel litt av begge deler i den anonymiserte undersøkelsen Romsdals Budstikke presenterte. Her var det konstruktive innspill, andre er mer bekymret. I Midsund er vi mest opptatt av å bygge for framtida, sier Gunnar Kvalsund, daglig leder i Midsund næringsforum.

Han innser at engasjementet for Møreaksen nok er noe større i Midsund. Han har til dags dato knapt hørt et negativt ord om prosjektet blant sine medlemmer. De er opptatt av å se mulighetene som er i å bygge aksen Ålesund-Molde-Kristiansund sammen.

Overveiende positivt

– Jeg synes signalene i Molde var overveiende positive, sjøl om noen har betenkeligheter. Jeg tror det som er av usikkerhet skyldes en mangel på informasjon om Møreaksen de seinere åra. Da kan det skapes tvil når andre ubehandla ideer om løsninger kommer på banen, tror Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra næringsforum.

– Er det innspill om Romsdalsaksen som skaper tvil?

– Det kan skapes tvil og usikkerhet når andre alternativ dukker opp, det er lett å glemme kontinuerlig informasjon når et prosjekt er så godt forankret som Møreaksen, sier Sommerlund.

– For næringslivet i Midsund er ikke det noen diskusjon. Møreaksen er politisk forankret. Alternativet over Sekken er godt kjent, har vært der hele tida og er grundig vurdert. Men vi bruker ikke krefter på det, alternativet ble ikke valgt, fastslår Kvalsund.

– Det er dem som frykter at Møreaksen vil skape kø gjennom Molde?

– Uffa meg, det er mye vi skal ta inn over oss. Jeg har såpass tillit til offentlig planarbeid at de har kontroll på dette, sier Kvalsund.

– Molde får ei utfordring, uavhengig av Møreaksen. De får en forventet trafikkvekst som uansett må løses, mener Sommerlund.

– Tror dere næringsaktører i Molde opplever ytre press?

– Det tror jeg ikke. Og det er i alle fall useriøst å sammenlikne Møreaksen og Romsdalsaksen. Ett prosjekt som er utredet, kvalitetssikret og forankret gjennom vedtak. Et annet står helt uten noen form for kvalitetssikring. De tåler ikke sammenlikning, sier Sommerlund.

– Bedre blir det ikke når det i media framstilles som to likeverdige prosjekt, det er som å sammenlikne eple og pære. Møreaksen er valgt fordi den har vært gjennom en grundig prosess, sier Kvalsund.

Gjør mange usikre

– Næringslivet og folkevalgte har gått sammen og sagt hva vi ønsker av løsning. Det er Møreaksen. Det vil styrke regionen, med Kjerringsundet vil det gi fastlandsforbindelse for Midsund og Gossen, sier Sommerlund. Men han legger til at det er noen få som har stilt spørsmål om ikke to ferjer kunne være ei tilstrekkelig løsning for Gossen.