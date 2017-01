Bedrifter får hjelp til å gå ut i verden

Det får de av et nyetablert felles eksportteam fra Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge. Aukra Maritime på Gossen er en av 11 i fylket som vil styrke sin eksportsatsing

Det nye opplegget ble presentert på et møte i Molde med representanter for de fire institusjonene i det statlige virkemiddelapparatet - og daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime på Gossen.

Aukra Maritime er en av 11 bedrifter i Møre og Romsdal som så langt har meldt seg for å få hjelp til å lykkes ute i verden fra det nye eksportteamet.

– Vi har gjennom mange år tidligere hatt en god dialog og et godt samarbeid med Innovasjon Norge. Nå ser vi fram til å samarbeide også med de tre andre, sier Per Arne Rindarøy.

Offshore borte

Per Arne Rindarøy forteller at leveranser til oljenæringa tidligere utgjorde 90 prosent av omsetninga til Aukra Maritime. Så kom oljenedturen og rammet bedriften kraftig. Offshoreleveranser er godt som borte. Nå står kunder innenfor fiskeri og oppdrett for 90 prosent av omsetninga.

– Vi ønsker å eksponere oss mer mot eksport. For oss passer opplegget til Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge veldig bra. Det gir oss muligheter til å komme i en bedre posisjon for eksport. Vi har eksportert litt tidligere også, men ikke store volum. For små bedrifter som oss, vil opplegget til eksportteamet være til stor hjelp. Å få råd og veiledning er veldig nyttig, sier Per Arne Rindarøy.

Aukra Maritime har hittil hatt en eksportandel på beskjedne 10–12 prosent.

– Vi har snudd oss nesten 180 grader, og ser at det innenfor fiskeri og fiskeoppdrett er eksportmuligheter for oss. Vi har vært en tur i Chile for å se på mulighetene der. De anser vi for relativt gode, sier Per Arne Rindarøy.

100 millioner

Ifølge Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge, som utgjør det statlige virkemiddelapparatets eksportrettete virksomhet, kan det være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om – og kunne utnytte – de ulike virkemidlene som er tilgjengelige.

– De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som en skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur, sier seniorrådgiver Tor Erik Lillebø i Innovasjon Norge.

– I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner kroner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet. Men i framtida vil også andre bedrifter være aktuelle, sier Tor Erik Lillebø.

– Hva er formålet med prosjektet?

– Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene. Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder, sier Tor Erik Lillebø.

– Hva slags bedrifter er det som benytter seg av tilbudet og vil gå ut?

– Det er bedrifter over et bredt spekter, men det er en hovedvekt som jobber med et eller annet som er saltvannsbasert. Mange av dem opplever nå skiftende tider. Ser vi bakover har mange av bedriftene jobbet inn mot verft og offshore. Nå ser vi at fisk og oppdrett øker mye. Men det er også bedrifter innenfor IT, prosessindustri og andre bransjer, sier Jostein Djupvik i Eksportkreditt.