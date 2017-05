Lundteigen støtter Toppe

Det har rådet forvirring om hva Senterpartiet mener i sjukehussaken, og tirsdag kveld sendte fylkesstyret ut en pressemelding med budskap om at sjukehuset på Hjelset må bygges som planlagt.

Sp vil bygge sjukehus som planlagt Fylkesstyret i Senterpartiet vil ikke fraskrive seg ansvaret.

Det var Kristiansund Sp som mandag kveld satte fyr på debatten da de bragte en uttalelse fra helsepolitisk talsperson i partiet Kjersti Toppe. Hun mente at Eikrem er aktuelt igjen og at fellessjukehus ikke kan bygges.

Mens partiets listetopper i fylket til Stortingsvalget ikke ønsker omkamp, viser det seg at ikke alle er enige. På sin Facebook-side fikk Per Olaf Lundteigen spørsmål om å bekrefte at Senterpartiet ikke ønsker fellessjukehus.

Facebook-kommentar

"Jeg står fullt og helt bak Kjersti Toppe sine uttalelser om sjukehus i Møre og Romsdal. Bygg nytt sjukehus for Molde, Rust opp Kristiansund", skriver Lundteigen som svar.

Han får takk for tydelig og klart svar fra flere nordmøringer på Facebook-siden, blant annet barnelegen ved sjukehuset i Kristiansund, Anna Owcarz, som kommenterer:

"Flott jobbet Per Olaf og Kjersti Toppe! Dere går for det eneste gode og forsvarlige og forhåpentligvis slipper pasienter det skandalet felles sykehuset ville ha blitt for pasienter! Er stolt av å være SP er!"

I Molde blir ikke budskapet tatt like godt i mot. Kommunestyrerepresentant Rolf Arne Hamre svarer:

"Nesten så eg ikkje trur det eg les Per Olaf. Det du skriv er historie. Det skal byggast nytt sjukehus på Hjelset og det får også sp godta."

Forstår reaksjonene

– Jeg er lei meg for behandlingen som både Kristiansund og Molde har fått, under ulike statsråder. Jeg skjønner godt de kraftige reaksjonene fra Romsdal og Molde på at det kan bli usikkerhet igjen. De er redde for at de ikke får de nødvendige investeringer. Jeg kan ikke understreke sterkt nok at det må bygges et nytt sjukehus i Molde, sier Lundteigen i et intervju med Tidens Krav i etterkant av Facebook-kommentaren.

– Utrolig illojalt Gerda Tolaas mener Kristiansund Sp driver solospill av verste sort. Nå forventer hun reaksjon fra fylkesstyret.

Til TK.no gir Lundteigen sjukehusdebatten skylda for at helseforetaket ikke klarer å levere resultater.

– Den sjukehusdebatten i Møre og romsdal, den rir hele foretaket som en mare, de greier jo ikke å levere resultater. Det henger jo sammen med at de ikke har ro om funksjonsfordeling. Ikke ro om hvordan det skal ledes, sier Lundteigen.