Senterpartiet vil beholde sjukehuset i Kristiansund

Det var Tidens Krav (+) som mandag kveld presenterte nyheten mandag kveld - som Senterpartiet slapp på et åpent møte i regi av «Tankesmie sykehus nordvest» i Kristiansund.

Senterpartiet fjerdekandidat Henrik Stensønes fra Kristiansund kom med budskapet. Han hadde søndag kveld fått bekreftelse fra partiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe om at partiet ikke støtter fellessjukehuset for Nordmøre og romsdal, og mener det er feilslått sjukehuspolitikk.

– Dette har vi for så vidt ment hele vegen, men nå har vi fått ytterligere klarsignal for at dette er en politikk vi i Kristiansund kan gå for i denne valgkampen, sier Stensønes til TK.no

Vil beholde lokalsjukehusene

Han fastholder videre i intervjuet at han er opptatt av at Molde og Romsdal skal få nytt sjukehus, men at sjukehuset i Kristiansund skal bestå.

På spørsmål om hvordan Senterpartiet skal følge opp denne politikken, med tanke på at det allerede ligger er vedtak om fellessjukehus på Hjelset, svarer Stensønes:

- Vi står nå i en situasjon der det er andre partier i regjering som har bestemt dette. Vi sier nå hva vi har som vår politikk, og så er det opp til velgerne om vi kommer i posisjon til å få gjort noe med det. Et sterkt nok Sp kan absolutt få gjort noe med det. Vi kan håpe på viktige ministerposter, uten at vi skal spekulere i det nå. Vi er ennå tidlig i valgkampen, sier Stensønes.