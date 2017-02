Forventer svar fra helseministeren

Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet føler seg ikke overbevist og beroliget etter å ha hørt helseforetaket svare etter gjennomgangen av «Sebastian-saken». Derfor ønsker hun nå svar fra helsenorges øverste leder.

- Først vil jeg vite hvilke rutiner som er endret siden Sebastian-saken, og så vil jeg spør om statsråden kan trygge pasientene med at vi har fått et bedre tilbud i etterkant av denne saken, eller om det er risiko for at det samme kan skje igjen, sier Else-May Botten til Rbnett.

Spørsmålene får hun stille i Stortingets spørretime den 7.mars.

Oppfølging

Når hun først stiller spørsmål i Stortingets spørretime og får helseministeren til å møte og svare i stortingssalen, får Botten også muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Det skal hun utnytte.

- Jeg vil da vite om helseministeren er tydelig i sin bestilling til det nye sjukehusets innhold, og spesielt barneavdeling på det nye fellessjukehuset. Jeg vil vite om han følger med på prosessen og kontrollerer at barneavdeling er med i tegningene for det nye sjukehuset.

Vil ha trygghet

Hun forventer klare svar fra helseministeren.

- Jeg har ikke hørt ham si noe i etterkant av Sebastiansaken. Det er viktig for meg at vi har et godt tilbud i dag og i framtida for befolkninga i Nordmøre og Romsdal. Det må han bekrefte at vi får.

- Når vi sa ja til fellessjukehus var vi i Ap tydelig på at vi forutsatte at man opprettholder dagens tjenestetilbud for et fullverdig tilbud. Vi ser at man prøver å kutte i tilbudet for å tenke økonomi, men vi vil ha trygget for gode helsetjenester. Pasientene vil ha gode tjenester i nærmiljøet, og da må de ha ressurser til å levere det, sier Botten.