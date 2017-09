KrF-Hareide: – Mulig siste forhandlingsmøte denne uken

Politikk

Hareide innser at mulighetene for å få oppfylt primærønsket om en sentrum-høyre-regjering er små.

– Hvis vi ikke lykkes med det, gjør vi som vi har sagt, nemlig å gå i opposisjon, sa Hareide i NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Kristelig Folkeparti og Venstre skal onsdag møte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet til et nytt møte for å utrede de ulike regjeringsalternativene. Hareide mener mye taler for at det verken blir en sentrum-høyre-regjering eller noen form for avtale med den sittende Høyre/Frp-regjeringen.

– Det er jo dette som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk, sier Hareide.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil på sin side ikke gi opp forsøket på å ta del i en regjering sammen med KrF og Høyre – og uten Frp.

– Jeg merker meg at det virker nesten som statsministeren er mer optimistisk med tanke på en slik løsning enn Knut Arild (Hareide) akkurat nå. Jeg tror derfor at man ikke skal gi seg før man har prøvd og før man har forhandlet, sier Trine Skei Grande.

Grande sier at det har vært «soleklart» at dagens regjering begynner med blanke ark.

– Så er det politikken som danner grunnlaget for hvilken regjering som skal lede landet, sier Grande.

