– Ministrene er her året rundt, men under valgkampen er det spesielt viktig for oss å få innspill fra folk og lokalpolitikerne om hva som fungerer og ikke fungerer, sier Britt Janne Tennøy, kampanjeleder for Molde Høyre.

Fra Høyre kommer helseminister Bent Høie som skal besøke Molde i tillegg til Raumarock. Utenriksminister Børge Brende og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar også turen til Molde i august og september.

– Jeg tror ikke besøkene er planlagt etter hvor de har oppslutning eller ikke, men det er heller et ønske om å dekke alle områder, mener Tennøy.

Kampanjelederen tror høyrepolitikerne ofte er innom fylket fordi vi er kjent for å være arbeidsomme, kreative og omstillingsvillige.

– En av kampsakene våre er jo nettopp å legge til rette for næringslivet og gründervirksomhet.

– Viktig å møte folk

På lørdag kommer Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til Molde. Hun har også vært i regionen ved flere anledninger.

– Tajik er veldig kjent med næringslivet i Molde og det er veldig viktig å få toppolitikere til å møte lokalbefolkningen. Slik at de kan diskutere ulike tema og problemstillinger som vi er opptatte av, sier stortingsrepresentant og listetopp for Arbeiderpartiet, Else-May Botten.

En meningsmåling som ble presentert på lørdag viser at Arbeiderpartiet har vokst i Møre og Romsdal og har en oppslutning på 26 prosent. De ligger dermed ti prosent foran Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Botten tror at besøkene er strategiske, men kan ikke si hva som ligger bak valgene.

– Det ligger nok en strategi bak de ulike besøkene, men jeg vil generelt si at det er viktig å snakke med folk overalt for å få nye innspill og åpne opp for diskusjon, mener Botten.

Flere besøk

Fremskrittspartiet kommer med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som skal besøke innflytterdagen i Molde den niende september. Listhaug skal også besøke Nordsjøfestivalen helga før. Mens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til Vestnes den 19 august. Etter planen kommer Olsen også til å besøke flere steder i regionen, men valgkampplanen er ikke helt fastsatt.

Også Kristelig Folkeparti har tatt seg god tid til fylket og kommer med flere sentrale politikere. Partileder Knut Arild Hareide skal besøke Ålesund, og parlamentarisk leder Hans Olav Syversen kommer til Kristiansund. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad kommer til å reise til både Sunnmøre og Romsdalen.