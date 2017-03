– Kan få konsekvenser å søke seg til Trøndelag

Det var Tidens Krav som først skrev om at fire av fem nordmøresordførere som vurdere å søke seg til Trøndelag.

– Det var et veldig bra møte. Vi diskuterte tidsrammene på utredningene og tidsrammene kommunene ser for seg om de vil søke over til et annet fylke, sier fylkesordfører Jon Aasen til TK.

- Fylkeskommunen kan ikke stoppe opp selv om de driver med et utredningsarbeid. Men den dagen de søker om ny regiontilhørighet må vi vurdere dette videre.

Påvirker investeringer

I tillegg til dialog med fylkeskommunen var det oppdatering kommunene i mellom. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, kommenterer møtet.

- Fylkeskommunen skal jo legge sine planer, og om vi søker tilhørighet til Trøndelag får det sine konsekvenser. Vi har nå satt en tidsfrist til 1. september for å gjennomføre utredningene og gjøre vedtakene i hver kommune. Vi ønsker også å komme i kontakt med statsråden og departementet for å finne ut om Stortinget vil godta en så stor grensejustering.

- Hva slags konsekvenser tenker du dette kan ha?

- Jeg tolker det slik at investeringer fylkeskommunen allerede har vedtatt ikke blir berørt, men nye investeringer i disse kommunene kan være tyngre å ta.

Kristiansundsordføreren påpeker også at man kanskje må revurdere Møre og Romsdal fylke om de fem kommunene på Nordmøre går ut.

- Det er jo snakk om 40.000 innbyggere mindre i fylket, og det kan ha dramatiske konsekvenser for Møre og Romsdal. I forhold til regionkartet kan man spørre hvor smertegrensen går, sier han til Tidens Krav.