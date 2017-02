Fikk skjermet Gjemnes fra tvangsammenslåing

Hjemkommunen til en rekke sentrale politikere slapp tvangssammenslåing med naboen, skriver Aftenposten.

I alt 200 kommuner sto på lista da fylkesmennene kom med sine forslag over sammenslåinger i fjor høst. 21 av disse er hjemkommune til sentrale politikere – som statsråder og stortingsrepresentanter – fra Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre.

20 av 21 slapp tvangssammenslåing, skriver Aftenposten (betal-sak).

Fikk Gjemnes vekk fra listen

– Dette er politisk dobbeltmoral. De vil ha tvangssammenslåing av kommuner for alle andre enn sine egne. Dette viser vilkårligheten i kommunekartet vi nå har fått av Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

To av rikspolitikerne erkjenner å ha jobbet aktivt for at hjemkommunen skulle slippe tvang, mens sju ikke vil avvise at de har hatt et slikt engasjement. Tolv avviser at de forsøkte å skjerme hjemkommunen.

Aftenposten skriver at Pål Farstad ikke har noen problemer med at han fikk Gjemnes vekk fra tvangslisten.

Tajik oppgitt

Tajik spør hvordan folk kan stole på at politikerne ikke setter hensynet til sine egne høyere enn best mulig resultat for innbyggerne.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor Erna Solberg tillater dette. Statsministeren bør gi en skikkelig forklaring på hvorfor kommunekartet er noe hun tillater at blir avgjort av tilfeldigheter og muskelbruk på bakrommet, heller en kvalitet og innhold i velferdstilbudet til innbyggerne, sier hun.