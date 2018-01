Nå vil de ha flere traineer til Molderegionen

Næringsliv

Molde Næringsforum har i 10 år drevet traineeordningen TIM (Trainee Ingeniør Molderegionen), et konsept som ble etablert i 2007 da det var stor etterspørsel etter ingeniører. Gjennom arbeidet til TIM har molderegionen fått en profil som et sted for ingeniører.

Nå byttes ordet Ingeniør ut med «i» i TIM, opplyser Molde Næringsforum. Navnet blir dermed "Trainee i Molderegionen".

– De to siste åra har det ikke vært like stor etterspørsel etter ingeniører til næringslivet i regionen, så etter ønske fra bedriften endres ordningen til å gjelde alle fagområder samtidig som vi endrer noe på strukturen i forhold til dagens traineeordning og etablere Trainee i Molderegionen, skriver prosjektleder Britt Blichfeldt på Molde Næringsforum sine heimesider.

Flere fagfelt

Det betyr at «nye» TIM – er åpen for et mange flere traineer, i alle fagfelt og bransjer. Kravene som stilles til de som ønsker å være trainee er at det har utdanning på bachelor- eller masternivå, og at de har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier.

TIM samler inn søknadene fra alle som ønsker å være trainee, og videreformidler til bedriftene som har registrert seg.

– Å delta i TiM er profilering og synliggjøring av at næringslivet i regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høgere utdanning, skriver Molde Næringsforum i sin søken etter flere bedrifter.

Så langt er det i underkant av femten bedrifter som står oppført med ønske om trainee den kommende perioden, som strekker seg fra august til august.

Felles opplegg

TIM arrangerer flere felles fagsamlinger for traineene gjennom året, og har bedriftsbesøk erfaringsutveksling mellom traineene som en del av programmet.

I Norge finnes rundt 120 ulike traineeprogrammer, de fleste i regi av enkeltbedrifter.

– Ved å gå sammen om en regional traineeordning får vi profilert regionen som felles arbeids- og bosted. En felles traineeordning gjør det enklere å profilere regionen for langsiktig omdømmebygging og rekruttering. TiM vil markedsføre traineestillingene ved deltakelse på karrieredager og egne arrangement på en rekke utdanningsinstitusjoner over hele landet for å sikre oss de beste kandidatene innen de fagfeltene som ønskes, skriver Blichfeldt.

Profileringen av traineeordningen for nye søkere begynner tirsdag og onsdag på NTNU i Trondheim, før TIM skal vise seg fram ytterligere på Høgskolen i Molde, NTNU i Ålesund og Universitetet i Oslo. Traineene har søknadsfrist 31. mars, skriver Molde Næringsforum, som administrerer TIM på vegne av alle næringsforum/lag i regionen.