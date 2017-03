Storkontrakt til Vard Langsten

Vard melder selv i en pressemelding at verftet Vard har inngått kontrakt på bygging av en pelagisk tråler til Research Fishing Company på Shetland.

Kontraktsverdien er på kr. 350 millioner. Fartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund i samarbeid med rederiet. Båten skal bygges, utstyres og ferdigstilles ved Vard Langsten. Levering er planlagt i tredje kvartal 2018.

Moderne teknologi

Tråleren blir 80 meter lang, og utstyrt med topp moderne teknologi. Båten skal være svært miljøvennlig. Vinsjene på båten vil være drevet av strøm, for å redusere oljesøl og forurensning. I tillegg vil verdens første elektriske fiskepumpe være ombord.

På broa vil Vards egne moderne løsning for integrerte monitorer som følger all aktivitet på båten være innstalert. Med videobilder, alarmer og automatikk skal man få et ryddig og ergonomisk arbeidsmiljø med fokus på sikkerhet.