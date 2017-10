Trafikk

Torsdag kl. 15.40 stanset politiet et kjøretøy i Molde sentrum. De fikk mistanke om at føreren ikke var edru. Vedkommende blåste da også til over lovlig verdi.

Mannen, en nordtrønder i 30-åra, sendes til lege for å få tatt blodprøve.

– Blodprøvene vil vise om det dreier seg om alkohol eller også andre stoffer, sier operasjonsleder Tove Anita Asp.

Forholdet anmeldes.