Politiet sjekket superbiler etter tips om råkjøring i Fræna

Trafikk

Et følge på omlag 20 biler, av typen Ferrari og McLaren, kjørte gjennom Molde og Fræna på veg nordover torsdag formiddag. Når de kom til Kristiansund ble noen av dem stoppet, etter mistanke om for høg fart.

– Klokken 11.45 fikk vi flere tips fra Fræna om at det var biler som kjørte forbi Langvatnet i stor fart. Deretter, klokken 14.30, fikk vi tips om at mange sportsbiler kjørte i høy hastighet på Atlanterhavsveien i retning mot Kristiansund. Vi ville undersøke om tipsene fra Fræna og Atlanterhavsveien kunne ha en sammenheng og dro ut for å kontrollere bilene, opplyser operasjonsleder Frode Gjøsund til TK.no, som først omtalte saka.

Det ble bare en rask kontroll av vognkort og førerkort, før bilene fikk kjøre videre. Politiet hadde ikke målt bilene noe sted, så de kunne ikke tas for råkjøring, og fikk kjøre videre.