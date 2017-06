– Vi ligger godt an

Mange har nok merket det allerede, at trafikk vestover kan kjøre forbi anleggsområdet i Frænavegen, hvor det de siste ukene har vært stengt. Det ene feltet er åpent for biler under 8 tonn. Prosjektleder Rolf Nordal forteller;

– Vi har hatt god framdrift, og ligger godt an i forhold til tidsskjemaet vi proklamerte ved oppstart. Nå er vi oppe ved rundkjøringen og gjør siste rest av grunnarbeidet, sier han.

– Vi har vært heldig med fjell og masser, og ikke hatt behov for noe sprenging. Samtidig har det vært jobbet veldig lange økter. De ansatte har virkelig stått på. Og naboene har akseptert at vi har jobbet litt utover kveldene for å bli raskest mulig ferdig, sier Nordal.

Ferdigstilles neste uke

Neste uke blir det asfaltering og legging av kantstein, før veien åpner.

– Først blir det kladde-asfaltering fra vår side, og så kommer Vegvesenet senere i følge deres asfaltplan. De legger et heldekke over vegbanen og forselger vegen, sier Nordal.

Han er fornøyd med hvordan arbeidet har blitt løst, og hvor smidig trafikken har gått rundt arbeidsområdet.

– Det var jo fryktet litt trafikkaos, men det har ikke vi lagt merke til i alle fall. Det ser ut som det har fungert veldig bra, og vi må delvis takke god dialog med Vegvesenet i forkant. Jeg tror og håper at bilistene har oppfattet det som en god løsning også, sier Nordal.

– Noen naboer har vel fått merke økt trafikk?

– Det er klart, men der også har nok ikke de mest skeptiske prognosene slått til. Vi har ikke merket at trafikken har korket seg. Og vi tror at folk skjønner at om de skal ha vann og avløp må man vedlikeholde infrastrukturen, også under bakken.

– Hvordan var tilstanden på rørene dere skiftet?

– Vi fryktet vannrørene skulle være dårligst, men det har vært avløpsrørene som har vært i dårligst tilstand. Noen rør var helt fulle av rusk og skit, andre var rustet ganske mye, sier Nordal.

Han er glad for at disse rørene nå er skiftet, og akutte situasjoner etter alt å dømme kan ungås i mange år framover.

– Vi har også fått vist for oss sjøl at vi har en organisasjon som kan trø til på kort varsel om det oppstår prekære situasjoner, sier Nordal.

PS: Lørdag blir det manuell dirigering. På grunn av gågate i Storgata, vil tungtrafikk bli sendt gjennom Frænavegen i begge retninger.