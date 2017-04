– Godkjenningsoblaten vil hjelpe på verdien ved videresalg

En tradisjon før russebilene begynner å kjøre rundt for fullt i trafikken, er kontroll hos Statens Vegvesen. Tilbudet er gratis for russen.

– Vi gjør en kontroll, og så deler vi ut oblater som viser at bilen er godkjent. Da slipper den tekniske kontroller i mai måned, forteller Annette Henden, hos Statens Vegvesen.

Trafikksikkerhet

Kontrollen erstatter ikke EU-kontroll, men er et nyttig supplement som russen pleier å sette pris på.

EU-kontrollen sjekker bilens tekniske tilstand, mens russebilkontrollen handler mer om trafikksikkerhet.

– I denne kontrollen sjekker vi at det ikke er brannfarer i interiøret, løse gjenstander, at seter er godt nok festet og at det er nok setebelter til alle passasjerene, eksemplifiserer Henden.

I tillegg er en viktig del av opplegget å gi russen gode råd om trafikksikkerhet. Derfor er også politi, brannvesen og ambulansetjenesten til stede. Alle får en førstehjelpspute og enkel servering. Kontrollene starter klokken 16 ved trafikkstasjonen i Årødalen.

– Vi har et opplegg med kølapper, og i fjor kom mange for å sette fra seg bilene om morgenen og så kom de opp hit etter skoletid. I fjor hadde vi litt over 40 biler, så oppmøtet er bra, sier Henden.

Sjekket over 40 russebiler Pugging og bilsjekk i skjønn forening.

Ser verdien

Hun tror russen ser verdien av godkjenningsoblat.

– Mange mener oblaten er verdifull. Særlig vil den hjelp ved et videresalg, at bilen blir godkjent i år vil gi en trygghet til fremtidige kjøpere av bilen.

– Vi ser mange biler som kommer igjen år etter år, og det er viktig at de endringene som blir gjort mellom hver gang ikke går på bekostning av trafikksikkerheten, sier Henden.