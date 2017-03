Prisen på Møreaksen må kuttes

Sunnmørsposten har torsdag snakket med samferdselsministeren om Hafast og Møreaksen.

– De to prosjektene vil spise så mye av et samferdselsbudsjett at jeg tror mange andre vil bli misfornøyd om de blir vedtatt med den kostnaden de har i dag, sier Solvik-Olsen til smp.no (betalsak).

– Møreaksen er ikke et frittstående prosjekt slik jeg ser det. Det er noe som henger sammen med hvordan vi tenker Hafast, påpeker han.

Kostnadene har steget

Tidligere i uken ble det klart at statsminister Erna Solberg uttrykte at prosjektet Hordfast langs E39 også er for dyrt.

– Det skulle koste 26 milliarder, nå er det oppe i 43 milliarder. Vi skal begynne i første periode med å realisere dette. Men dagens prosjekt har et kostnadsnivå som er for høyt. Det må bli et billigere prosjekt, sa Solberg til Bergens Tidene.

Nå ser det ut til at regjeringen ser på prosjektene i Møre og Romsdal på samme måte.

– På både Hafast, Møreaksen og Hordfast (E39 fra Stord til fastlandet) må vi gjøre en jobb for å få kostnadene ned. Slik som Hordfast, når vi ser firetallet først, og du vet det kommer et siffer bak før komma, ja da har vi et problem. Klarer vi kutte kostnadene med 10, 20 eller 30 prosent frigjør du så vanvittig mye penger at det er verdt å bruke tid på det, sier Solvik-Olsen til Sunnmørsposten.

Han vil ikke svare på når Møreaksen blir nevnt i Nasjonal Transportplan i denne runden.