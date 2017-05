– Avgjørelsen ble tatt basert på usikre tall

KrF-politiker Randi Frisvoll fra Haram har engasjert seg for flere av skoletilbuda som er besluttet nedlagt her i fylket. Det gjelder tilbud både i Kristiansund, Haram og Fræna. YSK-nedleggelsen ved Fræna videregående har vekket harme blant potensielle elever, politikere og næringslivet i regionen.

– Jeg ønsker at Utdanningsutvalget skal behandle saka på nytt. Derfor kom jeg med en Interpellasjon i Fylkestinget, sier Frisvoll til Rbnett.

– Flere av skolene har bare manglet 1-2 søkere for å oppfylle kravet til minimumskapasitet. Og siden saka i stor grad er basert på prøveinntaktall fra mars, ønsker flere politikere, skoler og elever at det blir vist mer fleksibilitet i denne saka, skrev Frisvoll blant annet i sin interpellasjon.

Fylkesordføreren svarte at prøveinntakstalla blir brukt for å tidlig kunne avgjøre om tilbuda blir starta opp eller ikke, og for å ha god tid til å informere elever.

– Prøveinntaket er svært usikkert på dette tidspunktet, men vi får likevel ei oversikt som sammen med erfaringer fra tidligere år gir oss et vurderingsgrunnlag, skriver fylkesordfører Jon Aasen i svaret til Frisvoll.

– Grundig vudering

Han mener at vurderingen ikke bare er basert på prøveinntak, men i kombinasjon med at andre skoler for flere plasser/klasser på grunn av høgt søkertall.

– Søkertalla er klare hos oss et par dager etter at fristen går ut 1. mars, og disse talla bruker vi når vi vurderer om tilbud ikke kommer igang. Vi vurderer søkerene nøye, før vi tar avgjørelse om et tilbud skal legges ned eller ikke. Vi ser også på om det er søkere med fullføringsrett eller ungdomsrett, står det i svaret fra Aasen.

Forslaget fra Frivoll om at Utdanningsutvalget burde vurdere saka på nytt i lys av sikrere søkertall falt med 16 stemmer mot 30.

– Til og med fylkesordføreren innrømte at prøveinntakstalla er usikre. Jeg er helt enig med elevene i at dette er utrettferdig, sier Frisvoll til Rbnett.

– Det ble argumentert med at Fylkestinget ikke skulle overprøve Utdanninsgutvalget. Det var et hårreisende utspill. Vi overprøver andre utvalg hele tiden, og det er jobben vår. Jeg synes politikerne var feige som ikke ville ta tak i saka og prøve den på nytt, sier Frisvoll.

Håper på ny behandling

Hun har merket et sterkt engasjement for saka, og mange har tatt kontakt med henne.

– Vi i KrF har vært tydelig hele tiden at vi vil beholde disse linjene. Det betyr så mye for elevene. Og jeg må si det sjokkerer meg at hele Senterpartiet stemmer imot å beholde slike tilbud ute i distriktene, sier Frisvoll.

Håpet hennes har blitt tent om at Utdanningsutvalget allikevel vil se på saken i torsdagens møte, etter kommentarer fra utvalgsleder Bjarne Storfold Elde (Ap) har bedt om at det skjer når utvalget samler seg torsdag 11. mai.