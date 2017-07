– Turistskatt ikke tema her

Diskusjonen om turistskatt har gått i lokale og nasjonale medier den siste uka. Utgangspunktet er toalettkaos både i Lofoten og i Sogn, med attraksjoner ødelagt av skit og dopapir. Flere andre land har turistskatt som skal hjelpe på utgiftene til toalett, søppel og parkering. I Norge er noen for, og noen i mot. Regjeringa sier foreløpig nei til en egen turistskatt.

En av de mest besøkte kommunene i vårt område er Rauma, som med Trollstigen spesielt, får mange hundre tusen turister på besøk hvert år. Fra innland og utland. Ordføreren tror ikke turistskatt er vegen å gå.

– Jeg er på linje med Regjeringa sin politikk. Norge er allerede et dyrt land å feriere i. Jeg skjønner utgangspunktet for forslaget, men tror skatt blir feil måte å gjøre det på. Foreløpig er ikke turistskatt noe tema her, sier Lars Olav Hustad til Rbnett.

– Jeg har full forståelse for at vi må prøve å finne nye løsninger, særlig der det blir tilrettelagt for turister, legger Hustad til.

Trafikk i Trollstigen

I sommer har der flere ganger vært meldt om trafikkaos og kø i Trollstigen. Ordføreren ser på det som et positivt signal.

– Det betyr at det er mye folk her. Det er mange potensielle kunder, som forhåpentligvis vil legge igjen penger til det lokale næringslivet. Det gir oss også arbeidsplasser i kommunen.

– Er det nødvendig å gjøre grep med trafikken i Trollstigen?

– Jeg opplever det ikke som et voldsomt kaos. Det er noen ganger det blir trangt om plassen, og vi må sørge for å være i forkant og legge til rette. Men det er ikke ofte det er kaos.

– Det er positivt at det kommer mange folk som vil se hva vi har å by på. Og så ser jeg mange andre turistdestinasjoner rundt om i verden, det er av og til litt trangt om plassen der også, sier ordfører Hustad.