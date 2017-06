Charterflyet utslogt fire måneder før høstferien

Det er Kristiansund og Nordmøre næringsforum som gladelig sprer budskapet. At høstferietilbudet fra charteroperatøren Ving er fulltegnet. Og det allerede fire måneder før avreise.

– Dette er kjempegøy og over all forventning! Vi var nokså sikre på at vi skulle fylle opp avgangen, men at det skulle gå så raskt, det hadde vi ikke drømt om, sier Erika Indergaard i administrasjonen i Kvernberget vekst.

Tilbudet ble annonsert i april, og har solgt jevnt og trutt. Sist uke tok det av - og ble utsolgt.

– Vi har jobbet mye med å få på plass et vintertilbud fra Kvernberget. Og en høstferiecharter er et godt steg på veien. Da er det gledelig å se responsen, sier Indergaard.

Operatøren Ving skal være så fornøyde at de setter opp tilsvarende tilbud også i 2018.