Ny politiaksjon mot kjøpesenter i Kristiansund

Politi

For andre gang på to døgn rykket politiet ut til et kjøpesenter i Kristiansund. Onsdag kveld sendte poltiet ut melding om at en person hadde vært aggressiv og «tafset» på ansatte. I 19.30-tida torsdag kom det melding om at en person var blitt observert med kniv på Amfi Storkaia Brygge, skriver Tidens Krav.

Operasjonsleder John Brattland sier til avisa at meldigen om kniven viste seg å bero på en misforståelse. En ruset mann i 20-åra hadde onsdag forsøkt å stjele fra en av butikkene, og at han da en brødkniv i en pose. Politiet fant ham ikke da, men torsdag dukket han altså opp igjen.

Aggressiv på kjøpesenter Tafset på ansatte.

– Vi fikk en melding om at det var en person med kniv på senteret, og aksjonerte deretter. Men meldingen om at han hadde kniv var nok en overføring fra i går. Dette er en melding som har gått gjennom noen ledd. Noen har varslet vaktene på senteret som igjen har varslet oss, sier operasjonslederen til Tidens Krav.