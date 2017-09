Vil flytte politistillinger fra Kristiansund til Trondheim?

Politi

NRK melder at det i et brev fra Justisdepartementet til ledelsen ved Politiets fellestjenester i Kristiansund er planlagt å sentralisere vekk 39 stillinger til Trondheim.

I dag er det 49 stillinger ved Politiets senter for lønn og regnskap i Kristainsund, som ble opprettet i vår. Flere kilder melder til NRK og Tidens Krav at de fleste stillingene skal flyttes til Trondheim innen 1. januar 2019.

– Disse påstandene er uriktige, sier Per-Willy Amundsen til TK.no

Vil vurdere tiltak

– Antallet statlige arbeidsplasser i Kristiansund skal opprettholdes. Dette er poengtert i oppdragsbrevet som er gått fra justis- og beredskapsdepartementet 23. juni til Politidirektoratet. Dette er ikke til å misforstå, sier Per-Willy Amundsen videre.

Det står i brevet fra Justisdepartementet at dersom arbeidsplasser ved Lønn og regnskapssenteret flyttes til Trondheim, skal Politidirektoratet vurdere, og legge til rette for, andre tiltak for å sikrer de 50 statlige arbeidsplassene med politioppgaver i Kristiansund.

Løftebrudd

Fylkesordfører Jon Aasen er ikke nådig i sin kommentar til prosessen.

– Det er ikke verdt papiret det er skrevet på. Her ble det lagt ned et arbeid for å etablere statlige arbeidsplasser basert på oppegående fagmiljøer man ellerede hadde, sier han til TK.

Nordmørslistas listetopp Steinar Wiik Sørvik skriver i en pressemelding at dette er et slag i ansiktet for Nordmøre.

– Det er vel også grunn til å tro at dette vedtaket ikke var ment for offentliggjøring av regjeringspartiene før valget kommende mandag, skriver Wiik Sørvik.

Uakseptabelt

Stortingspolitiker og listetopp for Venstre, Pål Farstad, har kjempet hardt for å få de statlige politistillingene til Kristiansund. Han er misfornøyd med at det nå er usikkerhet om arbeidsplassene.

– Dette går bare ikke. Det er helt uakseptabelt, sier Farstad til Tidens Krav og NRK.

Tillitsvalgte har ikke ønsket å kommentere saken.