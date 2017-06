Politiet gjennomførte onsdag fartskontroll på E39 over Fursetfjellet i Gjemnes. Resultatet ble 43 forenkla forelegg og to anmeldelser/beslag av førerkort for fartsoverskridelser. Høgeste hastighet som ble målt var 119 og 123 km/t.

I tillegg ble det en anmeldese/beslag av førerkort på grunn av for mange prikker, melder politiet på Twitter. Det er 80-sone på strekninga.