Advarer mot profesjonell nettsvindel

Det er politiet sjøl som kommer med advarselen i en pressemelding onsdag.

– Svindlere som tilbyr binære opsjoner er ofte svært profesjonelle, og kan være vanskelig å skille fra ekte meglere, sier Eivind Klokkersund i økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt.

Produktet fungerer slik at en investor må "vedde" på utviklinga til en aksje, vare eller indeks fra tidspunktet man inngår en handel og frem til et gitt utløpstidspunkt.

Grunn til å forvente tap

Dersom investor "treffer" får vedkommende tilbake innsatsen og en gevinst på 70-90%. Uten treff taper investoren hele innsatsen, skriver politiet.

– I disse transaksjonene er det stor grunn til å forvente et tap, heller enn å få gevinst, sier Klokkersund.

Økokrim advarte i vinter mot nettselskap som har manipulert flere nordmenn til å satse og tape store penger i slike binære opsjoner. Nå er en slik sak også avdekket i Romsdal.

Skaper et fordelaktig bilde

Økokrim skrev i februar blant annet dette om binære opsjoner:

"Ut fra modus i andre land der det er gjennomført bedragerier med binære opsjoner ser vi at opsjonsbedragerne reklamerer for virksomheten via Google-ads, blant annet på sidene til fotballklubber og andre som har tilbud for ungdommer. Ungdom kan være lett påvirkelige og er derfor ekstra utsatt for denne type bedragerier.

Bedragerne som tilbyr binære opsjoner er ofte svært profesjonelle, og kan være vanskelige å skille fra ekte meglere. I noen tilfeller benyttes skuespillere til å reklamere for virksomheten. Tilsvarende kan informasjon som bedragerne selv har lagt ut, være det første som kommer opp ved å google informasjon om virksomheten. Dette er informasjon som tegner et svært fordelaktig bilde av investeringene, men som i realiteten ikke er annet enn bedrageri."