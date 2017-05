Mann pågrepet for tjuveri og kjøring i ruspåvirket tilstand

Rundt klokken 0500 natt til tirsdag fikk politiet tips om at en person beveget seg på utsiden av et byggeområde i Bjørnstjerne Bjørnsonsveg i Molde.

Kjørte moped

– Mannen skal ha hatt hjelm og sekk på seg, og dro fra stedet på en moped, sier Frode Gjøsund, operasjonsleder ved politiet i Nordmøre og Romsdal.

En politipatrulje kjørte bort til byggeplassen, og så at mannen var tilbake på stedet. Patruljen fant mannen først, deretter fant de mopeden.

– Det var mistanke om rus, og mannen ble derfor tatt med til legevakta for en utvidet blodprøve. I sekken hans fant patruljen diverse gjenstander som kunne stamme fra byggeplassen, forteller Gjøsund.

Skjerpende

Resultatet av blodprøven er ikke klart, men politiet dro hjem til mannen og ransaket bopelen hans. Der ble det funnet flere gjenstander som kunne stamme fra innbrudd.

– Det er flere sammensatte forhold her. Å bruke narkotika er ulovlig. Og så kjøre i ruspåvirket tilstand er ekstra skjerpende. I tillegg er det tjuveri her som mannnen kan bli straffet for, sier Gjøsund.

Mannen er fra Molde, og er i begynnelsen av 30-åra.