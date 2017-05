Fjellredningsgruppa og et Sea King redningshelikopter fra 330 skvadronen på Ørlandet, øvde sammen i fjellet vest for Molde torsdag ettermiddag. Det bekrefter politiet i Nordmøre og Romsdal.

Flere tipset Rbnett om helikopteret, men det dreide seg altså ikke om et redningsoppdrag denne gangen.

Det er også et et annet helikopter i aktivitet i romsdalsregionen for tida. Dette driver linjesjekk for Istad.