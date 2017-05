Her ramler russen ut av bilen

Tirsdag formiddag ble det publisert en video på Instagram og Facebook, hvor en russ ramler ut av åpen dør på en russebil i Molde. Russen manglet belte, og falt ut da bilen svingte i en rundkjøring i sentrum.

I løpet av et par timer er det omtrent 1300 kommentarer på Facebook, hvor en kjent norsk artist har delt den. I teksten står det at «Russ 2017 viser her hvorfor det er viktig å bruke bilbelte - selv i russetida (ja, det gikk heldigvis bra med han)».

Videoen ble slettet i løpet av tirsdag ettermiddag. Rbnett har snakket med den aktuelle russen, som ikke ønsket å kommentere hendelsen.

Uaktsom kjøring

Ikke bare manglet russen bilbelte, men bilen hadde også åpen dør.

– Sjåføren er alltid ansvarlig, dette ser ut som grovt uaktsom kjøring, sier etterforskningsleder Bjørn Kristengård ved Molde politistasjon.

Han har ikke sett videoen før Rbnett tipser politiet, og han sier kveldsvakta vil se på saken.

– Vi vil følge opp dette. Først vil vi forsikre oss om at gutten er uskadd, og så vil vi gjerne snakke med de involverte om hele hendelsesforløpet, ikke alt er like tydelig på videoen, sier Kristengård.

Kan bli førerkortbeslag

Den uaktsomme kjøringa regnes som en overtredelse av Vegtrafikklovens paragraf 3.

– I verste fall vil det bli førerkortbeslag og bot til sjåføren. Vi må undersøke saken nærmere før vi konkluderer. Det er for tidlig å spekulere i hvor stor bot det vil bli, det er opp til juristene etter at etterforskninga er ferdig, sier Kristengård.