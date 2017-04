To unge menn innbrakt av politiet

Påskeaften er gjerne en festkveld i byen, og natt til søndag var det to menn i Molde sentrum som måtte overnatte hos politiet.

- Først ble en ungmann, under 20 år, innbrakt fra et utested klokka 00:54. Gjesten var vanskelig og ble satt i arresten. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser operasjonsleder Rolf Anders Korstad ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal.

Halvannen time senere ble en ny mann tilsnakket av politiet. Mannen var overstadig beruset, men fikk sjansen til å komme seg hjem.

- Det ble forsøkt å snakke fornuft til mannen, uten at det hjalp. Han etterfulgte ikke pålegget fra politiet, og kan vente seg en anmeldelse for det når han våkner i aresten søndag morgen, opplyser Korstad.

Forøvrig melder Politiet at det har vært en ganske rolig påske, med lite bråk.