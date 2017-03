Knivaksjon i Molde sentrum natt til søndag

Aksjonen var planlagt, og er ikke et uvanlig innslag i byene Molde og Kristiansund spesielt.

- Vi gjør dette jevnlig, for å gjøre folk klar over at det å bære kniv på offentlig sted er en alvorlig sak, sier Kjell Biesmans ved operasjonssentralen i Møre og Romsdal.

Etter kontroll og visitasjon av 65 personer ble det ikke gjort noen funn av kniv eller andre stikkvåpen.

- Bæring av kniv er prioritet for politiet. Det er ikke så ofte det skjer at vi tar noen med kniv, men en kniv er en for mye. Det er greit å sette fokus på at det ikke er lovlig, sier Biesmans.