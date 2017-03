30 politistillinger til Møre og Romsdal

Politidirektoratet har publisert sitt disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten i 2017. Der går det fram at i 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.

- Dette er en historisk oppbemanning av politiet, og det i en tid hvor styrkingen av antallet politifolk er særskilt viktig. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å ansette flere slik at vi skal kunne innfri alle ambisjonene og forventningene i forhold til reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Andre halvår

Av disse stillingene er Møre og Romsdal politidistrikt tildelt 30. Mot 17 årsverk i 2016.

- Nye politistillinger skal primært utlyses som politibetjent 1 rettet mot nyutdannede, men det er anledning til å lyse ut stillingene i andre politistillinger dersom særlige grunner tilsier dette. Disse nye stillingene skal ansettes andre halvår 2017, står det i tildelingsbrevet.

Møre og Romsdal politidistrikt (tidligere Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal) er i dag politidistriktet som har færrest politifolk i forhold til innbyggertallet.

Statistikken for 3. kvartal 2016 viser at Møre og Romsdal har 1,29 politistillinger per 1000. innbygger, noe som er dårligst i landet. Landssnittett er 1,60. Totalt har politidistriktet 338,7 lønnede politiårsverk.

Økte driftsmidler

Totalt er Møre og romsdal politidistrikt tildelt en budsjettramme på 464.077.000 kroner.

Distriktet er blitt tildelt kr. 3.933.000,- i økte rammer til drift av barnehus. Av dette er 1,7 mill. kroner avsatt til investeringer, som kan bli omfordelt til andre distrikter i 2018. I tillegg er det lagt inn kr. 2.802.000,- til å styrke kapasiteten innen påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn.

Det er enighet mellom partene at det per nå skal overføres midler tilsvarende 14,716 mill. kroner i budsjettrammen fra Møre til UP når nå UP tar over ansvaret for ATK. Eventuelle justeringer ut over dette beløpet avtales mellom partene og meldes inn til POD for justering av tildelte rammer gjennom 2017.