Stakk av med bedriftskortet – tatt på London Hilton

En mann i 30-åra dukket ikke opp igjen på jobb på Åndalsnes etter at han gikk av vakt 17. september 2015. Noen dager seinere ble han sporet til London Hilton Hotel og arrestert. Da hadde han ifølge tiltalen rukket å belaste et betalingskort fra Åndalsnes-bedriften for 419.181 kroner!

Det er Åndalsnes Avis som skriver dette i dag.

Avisa har snakket med eieren av bedriften som ble rammet. Han forteller at han klarte å spore opp mannen via Værnes og til London der bedriftseieren fikk varslet politiet. London-politiet arresterte ham på London Hilton Hotel.

Nå står mannen tiltalt for å ha svidd av over 400.000 kroner i løpet av fem dager ved hjelp av arbeidsgiverens kredittkort.

Mannen, som nå er bosatt i Stavanger, må møte i Romsdal tingrett tiltalt for grovt tjuveri. Saka er berammet til 1. mars.