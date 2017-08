Gikk til sak etter gratisarbeid og tapte

MOLDE: Mannen møtte sin tidligere samarbeidspartner i Romsdal tingrett i slutten av mai i år. Hvorvidt vedkommende faktisk har vært hans arbeidsgiver, var nemlig et sentralt tema.

Høsten 2016 framsatte mannen et krav om etterbetaling av lønn via advokat. Det ble avvist av forretningsdriveren, som viste til at han verken har vært ansatt eller har utført arbeid – og dermed heller ikke hadde krav på lønn.

To aksjeselskap bak butikkene er seinere slått konkurs. Mannen ønsket derfor at forretningsdriveren, som ansvarlig i selskapene, subsidiært var erstatningspliktig for tapet han var påført.

– Ble "altmuligmann"

Mannen hevdet i søksmålet at han fra 2013 til 2015 var ansatt, enten privat, eller i vedkommendes selskap der han utførte mye arbeid som "altmuligmann" i flere butikker.

I 2013 tilbød han seg å lage en dekorativ installasjon i et butikklokale, og fikk ja. Arbeidet førte til at han fikk en deltidsjobb som vaktmester for selskapet som eier bygården.

Ifølge mannen svarte bedriftslederen straks med å tilby ham en avtale med tilsvarende timelønn hos seg.

Mannens krav om etterbetaling er 1.697 timer à 370 kr.

– Burde sagt fra

De to inngikk aldri noen skriftlig jobbavtale, men det var kjent i bedriften at kontrakter tok tid, hevdet han.

Flere butikkansatte bekreftet også at han var en de ringte til for vaktmesteroppgaver.

En av butikklederne bekrefter også langt på veg at han utførte en rekke oppdrag i butikkene, hevder saksøker. Forretningsdriveren var sjøl innom butikkene jevnlig og burde ha sagt ifra om hans arbeidskraft ikke var ønsket, påpekte han i saka.

– Møtte opp på eget initiativ

Forretningsdriveren anførte i retten at mannens arbeidsforhold var kraftig overdrevet. Tvert imot oppholdt han seg i butikkene på eget initiativ og ble etter hvert et problem for de ansatte i butikken, noe som ble tatt opp med ham.

Forretningsdriveren viste også til at de allerede hadde vaktmestertjenester via utleier, noe som gjorde tjenestene hans overflødig.

Ikke bevis nok

Mangelen på dokumentasjon i saka gjorde det utfordrende for retten, som i stor grad måtte lene seg på de 11 vitneforklaringene. Bevisbyrden ligger hos saksøker, som må sannsynliggjøre kravet.

Tingrettsdommer Eli Brusdal og meddommerne kom enstemmig fram til at forretningsdriveren måtte frifinnes for både lønnskrav og eventuell erstatning, og dermed vant. ☻Mannen ble frifunnet for motpartens omkostninger, fordi det var en god grunn til å prøve saka for domstolen.

Jobbet i butikkene

Retten fester lit til at mannen utførte arbeid i butikkene i perioden, men ikke så mye som timelistene tilsier.

I dommen heter det at forretningsdriveren i en viss grad utnyttet at mannen, som kom til Norge som asylsøker, stilte arbeidskrafta si til disposisjon i en periode bedriften gikk dårlig økonomisk, noe retten beskriver som uryddig.

Han fikk kontantbeløp ved to anledninger fra dem, men dette burde samtidig minnet ham på at han ikke hadde en fast avtale. Retten mener han framstår ressurssterk, og fester ikke lit til at han ikke visste hva han hadde krav på.

Avtalen om arbeid synes først og fremst å være mellom en butikkdriver som ville hjelpe ham, og ikke med forretningsdriver personlig, beskriver Romsdal tingrett.

Ankefrist er 1 måned fra 15. august på grunn av rettsferie.