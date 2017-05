Molde: En fersk sjåfør og kompisen hans i passasjersetet fikk seg et skikkelig rundkast da de kjørte utfor vegen på veg ned fra Varden en oktoberkveld i fjor.

Mistet kontroll over bilen

Saka mot den unge mannen fra Molde gikk nylig i Romsdal tingrett. Her forklarte han at han hadde mistet kontrollen over bilen i en sving. Bilen skrenset, han fikk panikk og låste hjulene, bilen havnet deretter i grøfta på motsatt side.

Ifølge dommen skrenset bilen et stykke opp i skogkanten over grøfta og cirka 25 meter nedover vegen. Bilen fikk et rundkast og ble stående med fronten motsatt veg. Passasjeren ble lettere skadd, mens sjåføren slapp fra det med skrekken. Bilen måtte kondemneres etter ulykka.

30-sone på vegen

Tenåringen anslo farta å være mellom 40 og 50 kilometer i timen rett før ulykka skjedde. Fartsgrensa på Vardevegen er 30 kilometer i timen. Ifølge dommen viser bildene fra ulykkesstedet at «farten har vært betydelig over lovlig fartsgrense».

Tingretten dømte ham til 18 dagers betinget fengsel for uaktsom kjøring. Prøvetida ble satt til to år. Han ble også dømt til å betale ei bot på 5.000 kroner – og han mister førerkortet i 12 måneder.